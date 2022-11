Bateries catalanes sense liti i de càrrega ultraràpida

L'empresa catalana Napptilus Battery Labs (NBL) ha desenvolupat unaque es pot carregar en, amb una vida útil de deu anys i, que és el material més utilitzat i que genera grans inconvenients.El projecte compta amb la col·laboració de l'(ICN2) de lai ha entrat en la recta final, amb l'obertura d'una ronda de finançament de 500.000 euros euros per fer-ho realitzat. Aquestes bateries es podrien utilitzar en vehicles elèctrics , com a estacions d'emmagatzematge d'energia als habitatges, en la robòtica i industrial i en el transport.Actualment, les bateries estan elaborades principalment amb ions de liti, una tecnologia amb grans inconvenients per la seva lenta velocitat de càrrega, una vida útil sobre els 3 anys, un nombre limitat de càrregues i amb un complex procés de fabricació i, sobre tot i això, per l'ús de materials inflamables i poc sostenibles.Laque desenvolupa Napptilus Battery Labs, que ha nascut al Pier 01 de Tech Barcelona, utilitza noves tecnologies de materials perquè les bateries siguin més sostenibles i més econòmiques, ja que poden arribar a reduir els costos de fabricació en un 20% per la simplicitat en els processos de fabricació. Actualment, l'empresa compta ambL'empresa catalana ha anunciat l'obertura d'unaa través de la plataforma Crowdcube, que ja ha fet possible els projectes de més de 1.300 companyies.

