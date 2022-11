Els metges anuncien una vaga al gener contra la pèrdua de professionals i les llistes d'espera

Més metges, menys hores

El sindicat Metges de Catalunya ha anunciat. Els principals motius d'aquesta mobilització són la pèrdua de professionals per diversos fronts -jubilacions, èxode a l'estranger, traspàs a la privada o renúncies- i l'impacte de la sobrecàrrega de feina en l'atenció a la ciutadania. Especialment, en la creació d'unesque el conseller de Salut, Manel Balcells, va catalogar com a "insostenibles" i que el secretari general de Metges de Catalunya,, ha afegit que són "vergonyants".La idea de l'anunci de vaga és cridar l'atenció de la conselleria, després que no s'hagi vist cap canvi malgrat que, fa dues setmanes, el mateix sindicat presentés més de 54.000 signatures de suport als sanitaris i va demaanar un "canvi radical" a la conselleria per evitar mobilitzacions. També s'ha denunciat l'arribada a aquesta situació després d'any d'acumular greuges en l'atenció sanitària, tenint en compte les retallades, la pandèmia i la gestió post-covid., ha expressat com a lema el president de l'ens,La crida a vaga s'emmarca únicament en el col·lectiu de metges, i no implica altres sindicats amb la resta de professions implicades en el sector sanitari. Tanmateix, amb les actuals xifres de metges a Catalunya s'estaria interpel·lant unsdel sector públic que podrien afegir-se a les mobilitzacions.Així i tot, Tot i que s'espera que aquest anunci forci un canvi en el Departament de Salut i no s'arribi a produir l'aturada laboral, ha apuntat Lleonart. "No volem arribar a fer aquestes mobilitzacions però l'entesa ha de passar necessàriament perque rep la ciutadania".

Vuits pacients en una hora

En l'exposició dels motius de la vaga, s'ha destacat que una de les bases de la protesta és aconseguir més professionals al sistema sanitari català. Concretament, s'ha exposat la preocupació pel càlcul d'uns 9.000 metges que es perdran els pròxims anys per jubilació, alhora que s'ha detectat que hi ha facultatius que. També s'ha lamentat que hi hagi una fugida continuada de professionals que se'n vagin cap a altres països de l'espai Schengen, que els permet treballar al sector sanitari d'altres països amb facilitats i unes condicions molt més favorables.En aquest sentit, s'ha demanat, com a mesura perquè els professionals catalans no marxin. Així, Xavier Lleonart ha quantificat el sou brut mitjà d'un facultatiu, sense guàrdies, en una forquilla d'entre. En canvi, a França això s'elevaria fins a més de 80.000 euros i, segons el sindicat. "Sense un incentiu econòmic important, la descapitalització per aquesta via pot ser un tema important", ha advertit el secretari general del sindicat. Ara per ara, és un sou "dels més baixos d'Europa", s'ha fet constar.De fet, per evitar la vaga, s'ha defensat que una de les vies de solució que podria desactivar les mobilitzacions seria. Que els metges que acaben el MIR no se'n vagin fora. Per arribar a aquest punt, però, ara la pilota és a la teulada de la conselleria.Una altra carpeta, a més, és la petició de reducció d'hores. Lleonart ha demanat "una cosa tan senzilla com", especialment, tenint en compte que altres comunitats autònomes ja ho tenen implementat. Mentrestant, al territori català la majoria de centres contemplen jornades de 37,5 hores setmanal, i "alguns centres" ho eleven a 40 hores.

Igualment, Metges de Catalunya reclama com a "indispensable" fer estudis que detectin en. Si això s'aclarís, es podrien "dimensionar adequadament les plantilles".Amb aquesta proposta es vol. Són unes "agendes inabastables" que impliquen una pèrdua de qualitat en l'atenció de la ciutadania. S'ha d'avançar cap a un model en què "es pugui atendre a la població amb el temps que es mereixen", ha reblat Lleonart.Segons el sindicat, no es planteja cap d'aquestes millores en el conveni de metges que s'està negociant darrerament i tampoc hi ha hagut cap moviment de la conselleria malgrat els avisos anteriors de protestes laborals. Ara, doncs, es plantegenAra ja amb una data sobre la taula. Si no, tornaran els escenaris de consultes buides en plena quotidianitat.

