Xavi torna a defensar Qatar: «La gent està veient que les crítiques són injustes»

ha viatjat aper tornar a defensar el país organitzador del. L'entrenador delha assegurat que la gent està veient que les crítiques cap al règim qatarià "són injustes" i creu que hi ha "molts prejudicis" cap a la. Per això, considera que és "molt important" que aquesta cultura "es doni a conèixer". El català, com per exemple, forma part d'un conjunt de grans estrelles que han blanquejat Qatar El tècnic terrassenc ha continuat dient que el Mundial "deixarà un llegat molt fort" per a Qatar i per la regió, a més de considerar que la gent que assisteix aquests dies a la cita mundialista "s'endurà un molt bon rècord del país". En termes esportius, Xavi també ha opinat sobre els favorits a guanyar el torneig, situantcom els aspirants millor situats.No és la primera ocasió en què el tècnic blaugrana defensa Qatar -també hi ha jugat i entrenat, a l'. De fet, anteriorment ja va ser molt més clar i va comprar la situació qatariana amb el que es viu a l'Estat: "No visc en una, però el sistema funciona millor aquí (Qatar) que allà ()", deia el tècnic culer en una entrevista a l'Ara el 2019.A la vegada, en la mateixa conversa, insistia que Espanya "no funciona de la millor manera" fent referència alsi al. A més, Xavi també va assegurar que viure al país li aportava moltes avantatges, com lai la: "No tenim clau de casa i pots deixar el cotxe en marxa", assegurava. A més, continuava dient que "a Qatar la gent és feliç".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor