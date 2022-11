La policia xinesa reté i agredeix durant hores un periodista de la BBC

CHINA - This is BBC journalist Edward Lawrence arrested by CCP police for reporting the protests.



WeChat and Internet still working, if it stops, then the real crackdown will have begun.



pic.twitter.com/xvXD7kyQKX — Bernie's Tweets (@BernieSpofforth) November 28, 2022

A statement from the BBC on what happened to me in Shanghai last night while doing my job.



I understand at least one local national was arrested after trying to stop the police from beating me.



Thanks very much for the kind words and messages of concern. https://t.co/weoDAMakvO — Edward Lawrence (@EP_Lawrence) November 28, 2022

El periodista de la BBCha estat "agredit i trepitjat per la policia" abans de serper la gestió de la Covid-19 a la Xina.La corporació de radiotelevisió britànica ha afirmat que està "molt preocupada" després de confirmar que el càmera "ha estat atacat" aaquest diumenge, tal com han revelat algunes imatges difoses a les xarxes socials en les quals"La BBC està molt preocupada pel tracte que s'ha donat al nostre periodista Ed Lawrence, que ha estat detingut i emmanillat mentre cobria les protestes a Xangai", ha declarat un portaveu de la BBC.L'emissora ha afegit que el Lawrence, que, ha estat retingut durant diverses hores. "Durant la seva detenció ha estat colpejat i trepitjat per la policia. Això ha passat mentre treballava com a periodista acreditat", ha explicat el portaveu de la cadena. "que un dels nostres periodistes hagi estat atacat d'aquesta manera quan feia les seves funcions", ha etzibat el portaveu, en declaracions a l'emissora britànica LBC.En aquest sentit, la BBC ha criticat que la corporació no ha rebutper part de les autoritats del país, "més enllà d'una comunicació d'un grup de funcionaris en què han explicat que el periodista havia estatentre la multitud". L'emissora, però, ha considerat que l'explicació "no és creïble".Lawrence, que treballa a la seu de la BBC a Pequín, va viatjar a Xangai per cobrir les manifestacions protestes que es van convocar a la ciutat. Segons ha publicat el mateix periodista al seu perfil de Twitter, la policia, en veure que la multitud cada vegada anava a més, va bloquejar les carreteres i no va deixar passar la gent. "He vist la policia arrestar a tres persones, dues de les quals es van enfrontar als agents.fins que una persona crida, després la multitud canta i aplaudeix en senyal de suport", ha explicat després d'assenyalar que lesamb gran quantitat de control policial.Des del divendres, els ciutadans i ciutadanes xinesos han organitzat diverses protestes en diferents ciutats del país per les restriccions imposades contra la Covid en el marc de la denominada política Covid Zero implementada pel president. El nombre de contagis pel virus al país registraamb més de 40.000 persones contagiades.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor