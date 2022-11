Què són les rotondes holandeses? Ja arriben a Espanya

Han adoptat el nom depel seu ús popular a, però ja fa anys que s'utilitzen a altres països, així com. Compten amb una característica clara:, d'un distintiu. Així, els vehicles han de deixar pas primer a aquells que empren aquest carril, abans d'avançar cap a la intersecció i deixar el pas als altres vehicles que ja circulin dins de la rotonda.Ara, les rotondes holandeses arriben a Espanya, després que la Direcció General de Trànsit (DGT) manifestés preocupació davant delsi marqués les. Un dels majors problemes és que els conductors no saben emprar-la bé.Les primeres ciutats espanyoles on s'han implementat aquest nou tipus de rotondes sónsense gaire èxit. Els ciutadans no entenen el mètode de circulació i manifesten que la prioritat dels ciclistes no queda gaire clara. A més, abans d'arribar al carril bici hi hafora de les rotondes, als quals els conductors també han de deixar pas.Així, l'ordre seria: preferència de pas dels vianants, a continuació, preferència de pas dels ciclistes, i, finalment, preferència de pas dels vehicles ja dins de la rotonda, abans d'entrar definitivament en aquesta.

