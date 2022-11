Els exiliats denuncien al TGUE que són víctimes de «persecució política»

Aquesta és la idea de fons que l'advocatha mirat de traslladar al(TGUE) en la vista d'aquest divendres sobre la immunitat de. És una idea de fons que explica per què cal anul·lar el suplicatori que el Parlament Europeu va aprovar el març de 2021, acceptant la petició deli el jutg. En aquest sentit, la defensa dels eurodiputats ha explicat als jutges europeus que la derogació de la sedició s'explica, com han dit diversos ministres espanyols i el mateix president, per facilitar l'extradició de Puigdemont a Espanya."Quants canvis en codis penals dels estats membres coneixen que vagin encaminats a obtenir una euroordre?", ha preguntat Boye als sis magistrats que formen part de la sala del TGUE que examina el cas. A més, l'advocat ha reforçat la seva posició detallant les nombroses irregularitats que hi va haver durant la tramitació del suplicatori. Una de clara, segons el criteri de les defenses, és la manca d'imparcialitat del president del Comitè d'Afers Jurídics (JURI),, i del ponent del suplicatori, l'eurodiputat ultra, del mateix grup parlamentari que Vox. També ha posat en dubte la competència del Tribunal Suprem per demanar l'aixecament de la immunitat.El duel dialèctic ha estat intens amb la representació del Parlament Europeu. Els lletrats de l'Eurocambra han dit davant del TGUE que l'escó que ocupen els tres eurodiputats de"probablement és il·legal". L'argument és sorprenent, tenint en compte que l'Eurocambra va prendre aquesta decisió seguint la sentència del(TJUE) sobre el cas d'Oriol Junqueras, que deia que els eurodiputats ho eren des de la proclamació dels resultats de les eleccions, sense necessitat de fer més tràmits, com ara el que estableix la llei electoral espanyola de passar per Madrid a prometre la Constitució.Els advocats del Parlament Europeu, pilotats per, han defensat la conducta de Vázquez i Dzhambazki, i també han garantit l'exemplaritat del procediment del suplicatori. Els dos lletrats s'han decantat cap a les tesis d'Espanya i concretament de la Junta Electoral Central (JEC), quan ha qüestionat la validesa de l'escó dels tres eurodiputats de Junts, que actuen com a diputats de ple dret des del desembre de 2019, motiu pel qual es va haver de demanar un suplicatori. El Parlament Europeu, ha dit Lorenz, ha tingut una perspectiva "extremadament oberta" amb Puigdemont, perquè se li va permetre assumir l'escó tot i que la institució "no ha rebut mai la notificació que els demandants hagin estat nomenats o elegits parlamentaris a Espanya".Això és precisament el que manté la JEC, que malgrat que les resolucions europees es nega a expedir la credencial de Puigdemont, Comín i Ponsatí fins que no viatgin a Madrid per acatar la(cosa que, a la pràctica, facilitaria molt probablement la seva detenció per part de les autoritats espanyoles, ja que el Tribunal Suprem manté activa l'ordre nacional de detenció en considerar que la immunitat dels dirigents independentistes no té efectes en territori espanyol). En tot cas, la vista d'aquest divendres al TGUE no va sobre les acreditacions -la presidenta del Parlament Europeu,, haurà de dir-ne alguna cosa en les setmanes vinents.La sentència sobre aquesta qüestió s'espera per principis de l'any vinent i tot apunta que, passi el que passi, hi haurà recurs. Si els jutges donen la raó al Parlament Europeu, hi haurà recurs per mirar de revertir la situació, tenint en compte que elja va dir fa uns mesos, quan va retornar la immunitat de manera cautelar als eurodiputats de Junts, que veia indicis de manca d'imparcialitat en Vázquez i Dzhambazki. Si el TGUE dona la raó als exiliats, però no entra al fons de la qüestió, que és la persecució política, o bé no aborda fins on protegeix la immunitat dels eurodiputats, la defensa podria recórrer al TJUE en darrera instància. Passi el que passi, els eurodiputatsde manera cautelar, almenys mentre mantinguin l'escó.

