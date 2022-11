Collboni demana ara explícitament a Sánchez que reguli els lloguers

Foto de família política i social per la congelació de lloguers davant la crisi i la inflació Foto: D.C.

liderat per, ha protagonitzat una de les sorpreses del dia amb, tal com plantejava una petició del Sindicat de Llogateres i de la PAH introduïda al ple de l'Ajuntament. Aquesta proposició demana explícitament a l'Estat "que limiti els preus dels nous contractes" i "congelar" les rendes actuals, mentre no hi ha hagi una llei de l'habitatge a l'Estat. La iniciativa ha comptat amb el suport de, que en altres ocasions ja s'havien mostrat favorables a les polítiques d'urgència en matèria d'habitatge, però el posicionament més destacat ha estat el socialista, ja que fins ara la formació socialista ha evitat marcar un perfil clar sobre la idea de regular els lloguers., ha dit el regidor del PSC, que també ha utilitzat la mateixa fórmula per demanar a la Generalitat l'aportació de 1.000 habitatges cada any. En aquest sentit, Riera ha considerat que és "saludable" instar les administracions a millorar les polítiques d'habitatge.Al marge de la votació al ple, que també instava l'Estat amentre no arribi una llei que posi topall al preu de mercat dels habitatges, els socialistes s'han sumat també a la foto de família amb les entitats socials, BComú i ERC. I a una compareixença conjunta. En aquesta posada en escena, l'alcaldessaque té la proposició votada avui a Barcelona, i també ha situat com una de les "principal amenaces" a la ciutat "l'especulació desbocada amb els lloguers".Les paraules de Colau lliguen amb allò que ha demanat també Unides Podem públicament, com a part del govern espanyol compartit amb els socialistes. Ara bé, la postura favorable del PSC davant la regulació dels lloguers xoca amb allò que ha exposat recentment pel que fa a la llei d'habitatge estatal que estudia posar un topall als lloguers d'algunes zones: ". Està excessivament alineat amb els interessos de la patronal immobiliària"., com a portaveu del Sindicat de Llogateres, ha defensat la necessitat de confirmar la congelació dels lloguers en. També ha incidit en el fet que si comuns i socialistes s'han posat d'acord per demanar aquest canvi a l'Ajuntament, el govern de PSOE i Unides Podem a Madrid hauria de mantenir la coherència de la petició. Al seu torn, des de la PAH,ha apuntat que les hipoteques s'estan renovant "amb un Euribor disparat" i això, unita la inflació, podria fer "repetir situacions de fa 12 o 13 anys" com les que van acompanyar la crisi immobiliària.Per la seva part, Eva Baró, d'ERC ha recordat que el govern català dels últims anys ha empès pel que fa a la regulació de lloguers i en altres mesures d'atenció a la urgència en habitatge . Malgrat això, moltes de les normes en aquesta matèria han acabat tombades pel Tribunal Constitucional , i per això ara s'espera que es reguli des de l'Estat.

