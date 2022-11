El còctel víric que amenaça Nadal

La bronquiolitis, el perill principal

L'epidèmia de grip, una amenaça per Nadal

. Després de dos anys d'una pandèmia de la Covid que ho ha alterat tot, elsestan tornant amb puixança i amenacen d'unir forces per atacar uns sistemes immunitaris menys preparats per combatre'ls. Principalment, l'epidèmia dea partir del virus respiratori sincicial (VRS), l'inici d'una altra dei l'augment de casos de. Un informe del grup d’investigació en Biologia Computacional i Sistemes Complexes () alerta que la incidència de les malalties respiratòries supera els nivells normals, amb 60.000 diagnòstics la setmana.perquè cada virus afecta "sectors de població diferents", explica el pediatre i epidemiòleg de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, Toni Soriano . Sí que es pot descriure, però, una convergència de les tres passes, que pot arribar al seu punt més àlgid les darreres setmanes de l'any, coincidint amb les festes de. Així ho afirma el cap de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l'Hospital Clínic, Antoni Trilla . ", com qualsevol contacte social en general", avisa. Tot i que és d'hora per predir amb exactitud quan arribarà cada pic, ja es pot afirmar que s'avançaran al que era habitual en anys anteriors i que es donaran de manera molt més seguida, cosa que tensarà els hospitals de Catalunya i farà incrementar la incidència de patologies respiratòries en èpoques nadalenques.És el primer hivern des del 2020 en què el VRS i la grip infectaran gran part de la població, arran de la relaxació de les mesures de contenció de la Covid. És, per tant, eli els especialistes no s'atreveixen, encara, a pronosticar com serà la seva convivència. Parlen sempre en condicional. Sigui com sigui, la doctora en Física Aplicada i Simulació en Ciències, professora de la UPC i investigadora del Biocom-SC, Clara Prats , veu poc probable que els tres pics es donin simultàniament per l'efecte de la "", per la qual una infecció determinada genera certa protecció davant una altra. En aquest sentit, serà el coronavirus qui jugarà el paper de jutge i determinarà els tempos en funció del repunt de casos que hi pugui haver.A l'hora de dibuixar un escenari probable per als pròxims mesos, però, cal saber que les mesures a aplicar. Lacontra la grip i de reforç contra la Covid dels grups de risc, gent gran i persones amb patologies, és "l'única mesura mèdica possible", explica Trilla. No hi ha encara un vaccí contra el VRS. A partir d'aquí, laés molt important: higiene personal, ventilació i aïllament en cas de presentar simptomatologia relacionada amb una infecció respiratòria. No s'ampliaran els espais on portar, tot i que és recomanable en qualsevol lloc tancat i sense corrent d'aire en què hi hagi una gran densitat de persones.La principal amenaça ara mateix és el VRS, que està provocant una allau de casos dei l'estrès als centres de pediatria, atenció primària i urgències. La diana d'aquest virus són els més petits. Acostuma a afectar els, però per l'efecte de la pandèmia de la Covid, moltsestan contagiant-se ara per primera vegada. "El risc més gran es dona amb la primera infecció i,", analitza Soriano. La problemàtica respon, aleshores, a una qüestió de magnitud de persones que s'estrenen amb la infecció. "", subratlla.A més dels alts nivells de propagació del virus, Soriano alerta que s'estan trobant amb casos deper als quals no tenen una resposta. "Podria ser per factors propis del virus, per la manca de defenses després de dos anys sense exposició o per la coinfecció amb grip o Covid", reflexiona. Trilla matisa, no obstant això, que. No ho són els ingressos hospitalaris, també a les UCI.Soriano reitera que cal reforçar el missatge que la prevenció és molt important. "", demana. Per això, es fa ressò de les recomanacions de la, que inclouen evitar portar els nens a la llar d'infants o a l'escola si presenten qualsevol senyal d'infecció i fer-los petons en cas d'estar constipats. De la mateixa manera, insta a vacunar-los de la grip.Els models de Clara Prats i l'equip del Biocom-SC sí que poden donar una resposta bastant fiable pel que fa a l'arribada del pic d'aquesta epidèmia: a finals de la. Tot i això, crida a tractar les dades actuals amb precaució, ja que encara ho estan estudiant. "", justifica. Just per aquesta raó, entén que elde casos és vital per poder anticipar-se i posar en funcionament els protocols pertinents a temps.Una de les conseqüències de la pandèmia de coronavirus és que ha fet, detalla Prats. És per això que la nova situació en el calendari pot posar en perill les celebracions nadalenques. El seu comportament és "", alerta Trilla, però elpot servir per presagiar quan arribarà el seu pic. Els epidemiòlegs acostumen a mirar amb freqüència cap al país d'Oceania, que acaba de travessar una de les pitjors passes del darrer lustre, segons analitza la revista especialitzada Gazeta Médica.Així doncs, sempre en funció de com evolucioni la Covid, s'espera que el pic de casos de grip es doni a finals d'any, cosa que provocaria una important. No s'espera una nova onada de Covid, però el nombre de contagis està incrementant-se, el qual contribueix a estressar encara més els centres mèdics. "", admet Soriano. De vegades, val més una simple apreciació sincera de la boca d'un expert contrastat que un reportatge de 1.000 paraules.

