Ens ha deixat la filla del nostre exjugador Óscar Garcia Junyent. Des del RCD Espanyol volem transmetre el nostre més sentit condol als familiars i amics. Descansi en pau. pic.twitter.com/SLhX4k1oE5 — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) November 24, 2022



El FC Barcelona expressa el seu condol a l'exjugador i exentrenador del Club Òscar Garcia i Junyent, i a la seva família, per la pèrdua de la seva filla. Descansi en pau — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) November 24, 2022

Qui va ser jugador deli de l'abans de fer el salt a les banquetes,, ha comunicat aquest dijous la mort d'una de les seves filles. Amb un emotiu missatge a les xarxes socials, ha volgut fer pública la terrible notícia: "". Feia temps que la menor lluitava contra una llarga malaltia.El món del futbol ha abraçat Òscar García i molts clubs, excompanys, jugadors que han estat sota les seves ordres i professionals vinculats amb l'esport li han fet arribar missatges de condol., la-del referent del tècnic-, eli el, entre molts altres, han expressat la seva tristesa per la situació.Durant la seva etapa com entrenador del Celta, Òscar va haver de delegar responsabilitats durant diversos períodes de temps per a poder dedicar tota l'atenció a la seva filla. Mentre estava hospitalitzada al. Ja aleshores, va expressar la seva "" pel tracte. El Barça i l'Espanyol han donat suport al seu exjugador a les xarxes socials.

