El Parlament reprova Joan Ignasi Elena amb els vots del PSC i els tres partits de la dreta

La gestió del conseller d'Interior,, només compta a hores d'ara amb l'aval del seu partit, ERC, i parcialment, de la formació que va investir el president, la CUP. Aquest dijous el Parlament ha aprovat unaper reprovar "l'actuació del conseller d'Interior". La iniciativa, que es produeix després dels canvis a la cúpula de Mossos, ha tirat endavant amb els vots a favor dels socialistes i dels tres partits de la dreta: Vox, Cs i PP. La CUP ha votat en contra, i Junts i els comuns han optat per l'abstenció. Així doncs, la moció ha rebut més vots a favor que en contra i s'ha acabat aprovant.L'oposició frontal del PSC-Units, encapçalada principalment per l'exconseller d'Interior, existeix des de l'inici de la legislatura. L'exdirigent d'Unió considera que ERC està fent unes polítiques de seguretat per, mentre que el conseller Elena insisteix que la seva voluntat ésper, repensar l'ordre públic, fer un model policial de major proximitat, o establir mecanismes contra la corrupció. Després de fer-se la votació, el conseller Elena ha fet una piulada a Twitter en la qual ha denunciat la unió de les "quatre dretes espanyoles del Parlament" per reprovar-lo. "Seguirem treballant per garantir la seguretat, els drets i les llibertats de tota la ciutadania, i, particularment, de la més vulnerable", ha afegit el titular d'Interior.En la seva intervenció per defensar la moció, Espadaler ha assegurat que la reprovació no és un acte "improvisat" o un "exercici de frivolitat", sinó una decisió per denunciar la "dels Mossos d'Esquadra". Ha acusat Elena de posar en risc l'estabilitat del cos: "Ha tingut una intenció segur lloable de fer les coses bé, però ha acabat violentant els Mossos d'Esquadra", ha insistit l'exconseller d'Interior.Des d'ERC, ha sortit en defensa d'Elena la diputada, que ha acusat el PSC d'haver-se fet seves les idees de "", i ha reivindicat que la conselleria d'Interior té tot el dret per decidir l'orientació de les polítiques de seguretat. "Intenten fer creure que les polítiques de seguretat són neutres. Res més lluny. Clar que tenen ideologia les polítiques d'Interior", ha etzibat Llop, que ha reivindicat unes polítiques de seguretat "progressistes".La CUP, l'únic partit que ha votat en contra de la reprovació, ha mostrat el seu rebuig frontal a l'escrit del PSC, a qui ha acusat de fer de "" i estar al servei dels "interessos corporativistes" dels comandaments. Tot i la crítica al PSC, el diputatno s'ha estat de carregar contra la lentitud en els canvis de la conselleria d'Interior, com la promesa de no censurar els moviments socials d'acord amb la. "Si volen parlar de per què s'hauria de reprovar, en parlem", ha sostingut el cupaire, que ha acusat el PSC de tenir un model que s'aproxima a la dels partits de la dreta espanyolista.Des de, antics socis del Govern, s'han mantingut en la prudència i han optat per no reprovar el conseller amb el qual havien treballat durant el primer any i mig de mandat., des de l'hemicicle, ha anunciat que el partit no participarà de la "campanya de desprestigi contra el cos de Mossos d'Esquadra", que considera que està suposant la picabaralla entre el PSC i ERC. Si bé ha constatat que Elena "necessita millorar molt", ha assegurat que el partit no hi serà en les "guerres", però si per parlar de "projecte".Finalment, el diputat dels comunsha assegurat que la seva formació no contribuiria en la reprovació d'Elena perquè és un debat "". Ha carregat contra la falta d'estabilitat al cos, responsabilitat d'Elena, però ha assegurat que la seva formació està al costat del conseller en mesures impulsades com el lideratge coral del cos.

