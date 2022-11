Sánchez aconsegueix aprovar els tercers pressupostos del mandat amb el suport d'ERC i el PDECat

Pròrroga de la limitació del lloguer

s'ha assegurat el trajecte fins al final de la. El govern espanyol delha aconseguit aprovar els tercers. Ho ha fet amb una majoria àmplia, de, formada pels grups parlamentaris de les formacions que integren l'executiu i els socis de la investidura. Una majoria còmoda, integrada per PNB, Bildu, PDECat, Coalició Canària, Més País i Compromís, i completada per, que fins a última hora no ha confirmat el seu "sí" als comptes.Malgrat que el vistiplau del republicans es donava per fet després del pacte per reformar el-matèria que aquest dijous integrava l'agenda legislativa del Congrés-, la formació deha esperat als acords de darrera hora per certificar el seu vot favorable als pressupostos, que ara hauran de completar el tràmit alAl marge de la transferència a la Generalitat de 900 milions d'euros per executar infraestructures pendents a Catalunya -anunciada en la jornada de dimarts-, ERC ha detallat que els últims serrells pactats inclouen la paralització de les tasques de la línia de, 20 milions d'euros més per a lai la transferència de quatrede la, entre les que hi ha la de Sabadell.El vot dels republicans contrasta amb el posicionament de, que s'oposen als comptes del govern espanyol, de la mateixa manera que no validen l'acord d'ERC amb la Moncloa per modificar el codi penal . El bloc del "no" als pressupostos ha sumat. Al marge de Junts i la CUP, han evitat donar suport als comptes el PP, Vox, Ciutadans, els exdiputats de Navarra Suma, Foro Asturias, l'exdiputat taronja Pablo Cambronero i Terol Existeix. El BNG ha optat per l'abstenció.ERC havia aplanat el terreny per justificar el seu vot als pressupostos amb la negociació d'esmenes amb el PSOE i Unides Podem, que tenen com a eix central la creació d'unque ha deque s'executen lesa Catalunya, vinculat a la transferència dels 900 milions en projectes pendents en l'àmbit ferroviari i de carreteres. Entre els convenis signats hi figuren l'execució d'obres alderivades de la cessió de la, amb una aportació plurianual de l'Estat de 384 milions d'euros. També un conveni per actuacions de millora de la connectivitat de l'i l', amb una aportació plurianual que arriba fins als 250 milions d'euros. Segons ERC, es farà efectiu un conveni per a l'execució de l'amb una partida plurianual de 260 milions d'euros. Finalment, s'ha signat també un acord per a l'execució d'intercanviadors entre la xarxa ferroviària de titularitat estatal i la de la Generalitat.ERC també ha acordat amb el govern espanyol altres partides, com l'aportació estatal de 40 milions d'euros a l'(ATM) per finançar el transport de viatgers, 60 milions d'euros per al Catalunya Media City, 7 milions per a la investigació científica, o 43 milions per actuacions de transició energètica en edificis delsi la renovació de la flota de vehicles. A més l'Estat transferirà a la Generalitat el deute de 273.000 euros pel suplement català del, i s'ha tancat un acord polític per al traspàs de la gestió del, on s'impulsarà una comissió bipartida i una taula de treball per a l'estudi de les inversions necessàries per a la conservació del Delta.L'altra formació catalana que ha validat els pressupostos és el, que va confirmar el seu "sí" després de pactar lade titularitat estatal durant tot l'any que ve al conjunt de l'Estat. La mesura beneficiarà els passatgers que tinguin abonaments de llarg recorregut -no els bitllets senzills- i s'inclourà en el decret per pal·liar els efectes de la guerra d'Ucraïna, amb un despesa per a les arques públiques de 30 milions d'euros.també va anunciar el seu suport els comptes estatals canvi d'un acord de deu punts en el qual, entre d'altres mesures, el govern espanyol es compromet amés enllà del 31 de desembre i durant el pròxim any. A més a més, l'executiu central cedirà al govern basc i el navarrès la gestió completa dels nous, i transferirà laal govern de

