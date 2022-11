Vox agita el Congrés amb un insult masclista a Irene Montero

La diputada de Vox Carla Toscano ha estat protagonista d'un nou episodi masclista al ple del Congrés en afirmar que l'únic mèrit de la ministra d'Igualtat, Irene Montero, és "haver estudiat en profunditat" Pablo Iglesias. Toscano ha proferit l'insult durant el seu discurs, en què ha retret les crítiques de Montero a les sentències que rebaixen condemnes arran de l'aplicació de la llei de Llibertat Sexual, coneguda com la llei del "només sí és sí' durant el debat sobre els pressupostos del ministeri que encapçala.



A parer de la diputada ultra, cal tenir la cara "de ciment armat" per titllar la judicatura de masclista quan l'"únic mèrit" de la ministra és "haver estudiat en profunditat Pablo Iglesias". Aquesta referència a la relació personal de la ministra amb l'exdirigent de Podem ha fet esclatar la ira de les files del partit lila, que han començat a cridar "vergonya, vergonya", "no és no" i "no val tot". El coportaveu de Podem i secretari de la mesa del Congrés, Javier Sánchez Serna, ha arribat a encarar-se amb Toscano, que era a dos metres a la tribuna contemplant l'esbroncada a l'hemicicle.

Basta de violencia política pic.twitter.com/5SM51tkqNh — Irene Montero (@IreneMontero) November 23, 2022

A la bancada d'altres grups com el, s'han vist expressions de rebuig i estupor, que han contrastat amb els riures i els aplaudiments dels companys del partit verd. Això sí, a l'hemicicle no hi havia ni el seu líder,; el seu portaveu,; ni. Eltambé ha condemnat els fets.", cridaven els d'Abascal. "", els responien des d'Unidas Podemos. "", ha deixat anara un diputat de Vox que estava assegut una fila d'escons per sobre de Montero. El socialista, que en aquest moment presidia la sessió plenària, ha optat per deixar expressar-se als diputats uns minuts i després ha intervingut per cridar a l'ordre Carla Toscano i per anunciar que aquesta expressió es retiraria del Diari de Sessions.Però la ministra Montero ha pres la paraula per demanar que no se suprimís res, per aixíexistent a la seu de la sobirania popular i de qui l'exerceix. "", ha emfatitzat visiblement emocionada, per a continuació prometre que les feministes i les demòcrates, en al·lusió a Vox.

