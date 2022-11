El Govern estudia la viabilitat de quatre noves línies de tren-tramvia fora de Barcelona

Elestudia una actualització rellevant deldel país. Elha adjudicat, a través de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), els estudis informatius per explorar lade: a la, eli les, així com la connexió ferroviària entre. Els treballs hauran d'estimar el cost dels nous traçats, analitzar la demanda potencial que tindrien i plantejar propostes d'explotació del servei. El pas fet per la conselleria de, començat a gestar en l'etapa del govern de coalició amb Junts -amb l'exvicepresidentcom a responsable d'aquesta carpeta-, respon a la voluntat de l'executiu de repensar la mobilitat en diferents àrees d'activitat econòmica fugint d'una concepció "radial" de la xarxa en relació a l'àrea metropolitana.La línia de tren-tramvia més costosa en la seva anàlisi -es destinaran 289.900 euros a elaborar l'estudi- i amb més quilòmetre de via -fins a 144- serà la de la Costa Brava. Haurà de disposar de dos ramals principals: laambi l'enllaç, a més del segment interurbà Girona-Sarrià de Ter, amb recorregut fins a Santa Eugènia, Fontajau i Montilivi. La UTE Bews-Ingerop prepararà una proposta en el transcurs del pròxim any que determini si la línia és viable i com es pot articular un xarxa capil·lar de transport públic als municipis del. L'embrió del projecte ja estava estipulat en el pacte de pressupostos del 2022 , subscrit en el seu moment pels grups parlamentaris d'ERC, Junts i En Comú Podem. La reivindicació del tren-tramvia compta és compartida per agents socials gironins i empordanesos.En el cas de les Terres de l'Ebre, el Govern valora si és possible executar un traçat que connecti, amb una freqüència inferior als 15 minuts,amb les poblacions de, de 41 quilòmetres. La connexió pensada per al sud del país -que com el projecte de la Costa Brava seria de tren en trams interurbans i de tramvia en segments urbans- ha de preveure dues connexions: per un costat la de Roquetes-Tortosa-l'Aldea i, per un altre, el de l'Aldea-Amposta-la Ràpita-Alcanar. De l'estudi informatiu se'n farà càrrec Ayesa Enginyeria i Serveis per un import de 88.200 euros.La tercera línia de tren-tramvia s'ubica al Bages, tindrà 38 quilòmetres i inclou dos ramals des de, un cap ai l'altre cap a, que actualment tenen un servei per al transport de mercaderies. En aquest segon segment, l'estudi haurà de contemplar que pugui tenir continuïtat fins a, en una segona fase del projecte. En la proposta que elabori Ayesa Enginyeria i Serveis -els treballs s'han adjudicat a aquesta empresa per valor de 54.700 euros- s'hi inclourà la connexió de Manresa amb el Nou Congost i Sant Joan de Vilatorrada.El projecte ferroviari entre Andorra i la Seu d'Urgell preveu unade 57 quilòmetres que, alhora, serveixi per dotar el territori d'un nou servei entre Barcelona i l'Alt Pirineu, amb l'estació d'fent de ròtula amb la connexió a Puigcerdà i Tolosa. El tram dissenyat en terreny català faria recorregut per la vall del Segre fins a Alp, enllaçant la línia ja existent i facilitant la transició tant amb la línia Ripoll-Vic-Barcelona com amb França. Incorporaria dos trams: la. L'estudi informatiu s'ha adjudica a Meta Engineering per un import de 120.000 euros.Al marge dels quatre projectes ferroviaris que ara acceleren la fase de l'estudi per analitzar la seva viabilitat, la conselleria de Territori va adjudicar aquest octubre el projecte constructiu del primer tram del tramvia del, amb un recorregut de 14 quilòmetres. Es tracta d'un dels dos futurs traçats que enllaçaranamb

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor