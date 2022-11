Rajoy es passa al periodisme esportiu i escriurà sobre els partits d'Espanya al Mundial

escriu una nova -i sorprenent- pàgina en la seva carrera professional. L'expresident del govern de l'Estat fa el salt ali escriurà un article sobre cada partit de la selecció espanyola al Mundial de Qatar pel mitjà, de l'. Així ho ha avançat la mateixa publicació, que l'ha presentat com "el nou columnista".La columna de Rajoy tindrà el nom d'"" i, segons ha informat El Debate, hi jugarà a fer de seleccionador espanyol, una tasca que tindria per la mà, ja que està acostumat en exposar-se a les crítiques. Aquest dimecres farà el seu debut com a articulista i escriurà sobre elL'Associació Catòlica de Propagandistes és una organització ultraconservadora quecontra iniciatives del govern de coalició del PSOE i Podem. Per exemple,, del matrimoni igualitari, l'avortament o l'eutanàsia. En aquest darrer cas, van confeccionar una gran pancarta amb una calavera que van desplegar davant de l'estadi

