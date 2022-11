El Parlament demana comparèixer a l'Eurocambra per reclamar la prohibició de Pegasus

El Parlament ha aprovat aquest dimecres unaper reclamar a l'Eurocambra que tres diputats puguin comparèixer per denunciar el cas d'espionatge contra els líders independentistes, conegut com el. És una proposta que s'acull al dret de petició per poder tenir audiència tant davant de la comissió de Peticions com a la d'investigació sobre Pegasus a Brussel·les. La iniciativa, impulsada i aprovada per ERC, Junts, CUP i comuns, té per objectiudel programari Pegasus o similars a través d'una iniciativa legislativa.En concret, els partits volen intentar comparèixer a l'audiència pública prevista pelencarregada d'examinar l'ús del programa a Brussel·les. Aquesta sessió està programada per examinar l'ús en concret del programa a l'estat espanyol. Si l'Eurocambra, després d'aquesta proposta de resolució,, el ple pot designar tres diputats perquè hi compareguin.La proposta no ha rebut el suport del. De fet, el socialistaha considerat que aquesta és una proposició per "". En la seva intervenció, ha posat en dubte l'informe de Citizen Lab , un organisme del qual ha qüestionat la seva imparcialitat. "Ens sobta la voluntat de continuar amb aquest tema,més enllà del reconegut pel CNI i autoritzat judicialment? Cap ni una", ha dit des de l'hemicicle el diputat socialista. A més, ha exigit als partits que "deixin al Parlament Europeu fer el seu treball" i que no l'"instrumentalitzin" políticament.Durant el debat, des d'ERC, partit encarregat d'impulsar la proposta, el diputatha trobat a faltar "més adhesions", perquè al seu parer la iniciativa hauria d'interpel·lar "a tots els demòcrates", ha dit en clara al·lusió al PSC. Per part de Junts,ha considerat que l'espionatge ha estat "l'única resposta" que ha donat l'estat espanyol davant el projecte polític independentista. La diputada cupaireha assegurat que malgrat l'estat espanyol vulgui que l'independentisme passi pàgina sobre aquest escàndol, continuaran reclamant garanties de no repetició. I, dels comuns, ha defensat la investigació per "depurar responsabilitats".

