Junts inclourà el català i l'escola concertada al decàleg per aprovar els pressupostos

, exconseller d', ha assegurat aquest dimecres en una entrevista a Catalunya Ràdio que veu "cada vegada més factible" que el president de la Generalitat, aprovi els pressupostos amb el PSC . Giró també ha posat de manifest que ell va ser el primer en obrir les converses amb els socialistes -abans que Junts sortís del Govern es va reunir amben diverses ocasions- malgrat que a ERC no els convencia una negociació amb ells. L'exconseller, que era partidari de continuar a l'executiu -s'hi va implicar a fons-, ha lamentat que, si encara formessin part del Govern, ara mateix estarien a punt d'aprovar els pressupostos. Els comptes actuals, ha dit, no es poden comparar amb els que ell tenia preparats "en un 90%" perquè han canviat àrees competencials i les partides.Preguntat sobre el decàleg que presentarà Junts un cop tingui els números que està elaborant la consellera d'Economia,, ha volgut insistir primer en la idea que la responsabilitat d'aprovar-lo recau en el Govern. "Hi haurà mesures no només fiscals, també d'escola concertada, aspectes socials i també d'emergència lingüística que viu el català", ha remarcat l'exconseller. En la ponència sectorial aprovada al juliol en la segona fase del congrés de Junts, el partit va aprovar demanar la supressió de l'impost de, abaixar l'a les rendes altes i estudiar acabar amb l'impost de. El decàleg també és vist de portes endins com una via per recuperar el múscul ideològic que, en els anys àlgids del procés, es va deixar en un segon terme.Pel que fa al seu futur personal -la projecció dins l'executiu l'havia convertit en un dels homes forts de Junts-, Giró ha assenyalat que encara no té planejat si farà el pas com a candidat a la presidència de la Generalitat. També ha remarcat que assenyalat com a cap de cartell a l'Ajuntament de Barcelona a l'espera que faci el pas definitiu, no li ha demanat acompanyar-lo en la llista que farà. En tot cas, l'exconseller s'ha descartat com a candidat perquè considera que Trias és la millor opció. "Jo estaré ajudant-lo des d'allà on ell vulgui", ha insistit Giró, que aquests dies continua fent territori per presentar candidatsi reunir-se amb quadres de Junts.L'exconseller ha insistit en la idea que el partit "no ha agradat a bona part de l'electorat" en tot el procediment intern de la consulta, marcat pel soroll, i tampoc amb episodis que han passat les últimes setmanes, marcades per la dimissió de Francesc de Dalmases com a vicepresident de la formació . "Els temes interns no interessen a ningú, i ara anem a unes municipals en les quals ens hi juguem molt", ha apuntat Giró, que forma part de l'executiva de Junts, com també exconselleres com que serà la candidata a l'alcaldia de Girona . Aquesta última va acabar optant per fer costat a l'opció de sortir del Govern.

