Sánchez i Feijóo exhibeixen un xoc irreconciliable amb Catalunya al centre

Els'ha convertit aquest dimarts, una vegada més, en l'escenari de l'eixamplament de la ferida entre, entre el president del govern espanyol i el líder del PP. En un intercanvi especialment dur amb Catalunya al centre, els dos dirigents han col·leccionat retrets mutus per la gestió de la crisi catalana, per la derogació del delicte de sedició i per la política de pactes del PSOE. El líder conservador, en el tercer cara a cara amb el president espanyol des que va accedir a la cúpula del PP, ha volgut situar les eleccions municipals delcom unacap a un govern espanyol que està "en flames", mentre que Sánchez ha tornar a terure pit d'haver aplicat l'articlela tardor del 2017. Ja en el torn de, el dirigent socialista ha indicat que aquest partit i el PP són "nostàlgics de la"."Ja estan pensant en veure si sona la flauta perquè guanyin el PP ii que torni la confrontació", ha remarcat Sánchez en resposta a, que li ha retret la manera com s'ha reformat el codi penal, perquè interpreta que s'ha fet per obtenir l'extradició de. La derogació de la sedició és un dels argument que han enfrontat el líder del PSOE amb Feijóo, que -en la línia del PP de- ha tret a passejar el nom d'Arnaldo Otegi -aquest dimarts s'ha fet oficial un acord pels pressupostos generals de l'Estat amb l'esquerra abertzale - durant la sessió de control."El que ha fet ha estat intentar corrompre les institucions per posar-les al seu servei i al dels socis. Traient de la presó als condemnats pelen contra del seu criteri i de la Fiscalia, i derogant els delictes que van cometre els qui el van fer president", ha remarcat l'expresident gallec, que ha definit el govern espanyol actual com el "pitjor malson" que ha tingut Espanya en les últimes dècades. Sánchez ha contraatacat amb la portada d'aquest dimarts del diari El Mundo, presidida per una informació segons la qual els dirigents del PP reclamaven a Feijóo ser dur amb el PSOE perquè era el "moment" d'arraconar-lo. "Vostè diu que és un polític, i té raó: només cal llegir les portades dels mitjans conservadors per saber què farà", ha remarcat Sánchez.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor