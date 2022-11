ERC i el PSOE acorden el traspàs de 900 milions al Govern per executar infraestructures pendents

Encara sense acord definitiu

El PDECat pacta 40 milions en inversions addicionals

ha acordat amb elincloure alsdiverses esmenes transaccionals per a la transferència a la Generalitat ded'euros que serviran per executar inversions pendents enclau a Catalunya. Malgrat que els republicans no donen encara per fet el seu "sí" als comptes del govern espanyol, que es votaran dijous al Congrés, el pacte aplana la resposta favorable de la formació de. Tanmateix, en públic, ERC defensa que "encara queda camí per recórrer" fins que es pugui segellar un "acord definitiu" pels pressupostos.Lesacordades entre els republicans i els partits que integren l'executiu espanyol impliquen la creació d'un mecanisme que ha de garantir que s'executen lesa Catalunya. Segons l'entesa anunciada, l'Estat transferirà a la Generalitat els fons per realitzar obres no resoltes en l'àmbit ferroviari i la xarxa viària. "És una gran conquesta per corregir la desinversió històrica que pateixen els catalans i les catalanes", ha afirmat sobre l'acord el portaveu de pressupostos dels republicans al Congrés,. "Volem més eines com a país per ajudar la gent, per a fer-li la vida més fàcil. Qualsevol espai de sobirania que conquerim és un pas endavant", ha afegit.Entre els convenis signats hi figuren l'execució de les actuacions alderivades de la cessió de la, amb una aportació plurianual de l'Estat de 384 milions d'euros. També un conveni per actuacions de millora de la connectivitat de l'i l', amb una aportació plurianual que arriba fins als 250 milions. Es farà efectiu un conveni per a l'execució de l', amb una partida plurianual de 260 milions d'euros. Finalment, els tres grups parlamentaris han signat un acord per a l'execució d'intercanviadors entre lade titularitat estatal i la de la Generalitat.Malgrat l'entesa verbalitzada aquest dimarts, ERC no dona per feta la seva validació als comptes. "Encara queda camí per recórrer des de l'òptica de ladurant els pròxims dies, abans no es pugui donar per fet un acord definitiu", detalla el comunicat dels republicans. En tot cas, el termini expira dijous, quan es votaran les seccions al ple deli el text –si queda aprovat- es traslladarà alper al següent tràmit. "Durant aquest procés, serem exigents en la defensa d'allò que creiem que és just per Catalunya i la seva gent", ha afirmat Margall.ERC ha acordat amb el govern espanyol altres partides vinculades a les infraestructures, com l'aportació estatal de 40 milions d'euros a l'(ATM) per finançar el transport de viatgers, 60 milions d'euros per al Catalunya Media City, 7 milions d'euros per a lao 43 milions d'euros per actuacions deen edificis delsi la renovació de la flota de vehicles.En virtut de l'acord per transferir 900 milions d'euros a la Generalitat, l'Estat assumirà el deute de 273.000 euros pel suplement català del, i s'ha tancat un acord polític per al traspàs de la gestió del, on s'impulsarà una comissió compartida i una taula de treball per a l'estudi de les inversions necessàries per a la conservació d'aquest espai natural. I s'han afegit 24 milions d'euros per a les comunitats autònomes per garantir el finançament necessari a la Generalitat per desenvolupar elincorporat a la cartera del sistema nacional de salut.ERC s'ha afanyat el valor de l'acord, que desencalla projectes que els republicans defineixen com a "molt necessaris i reivindicats al territori". Entre d'altres, 7 milions d'euros per garantir la viabilitat del, 1 milió per l'equipament de lao 2 milions per al projecte de construcció del pont alElsí que ja ha confirmat definitivament que aprovarà el pressupostos a canvi de 40 milions d'euros en inversions addicionals per a Catalunya. També han arribat a una entesa per tal que totes les línies de transport públic per carretera -amb autobús- siguin de titularitat estatal. "Es tracta de donar resposta a molts problemes del dia a dia que des del PDECat hem estat capaços de resoldre amb la nostra negociació", ha assenyalat el portaveu de la formació a Madrid,Un dels èxits "més rellevants" que exhibeixen els postconvergents és la injecció deaddicionals per aa l'àmbit de la recerca i la innovació a Catalunya. De aquest muntant, 3,5 milions els rebrà el Barcelona Institute of Science and Technology per desenvolupar un hub de medicina de precisió.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor