Troben al Port el passaport del jugador de rugbi desaparegut a Barcelona

Els Mossos d'Esquadra han trobat a la zona portuària de Barcelonael jugador de 24 anys del club Bath Rugbi desaparegut a la capital catalana el passat 29 d'octubre. Segons informa la policia, la investigació per trobar l'esportista continua oberta. Davis va ser vist per darrera vegada en unde Barcelona a finals d'octubre, quan el club esportiu en va difondre una fotografia a Twitter i va demanar col·laboració ciutadana per trobar-lo.Les autoritats treballen en la seva recerca i demanen col·laboració ciutadana per trobar qualsevol mínim indici d'on pugui estar. Davis juga al, un equip professional del Regne Unit, però també és conegut pel seu pas pel concurs televisiu. A més, destaca per ser el primer jugador de rugbi obertament bisexual.La desaparició va arribar setmanes després que un altre jugador de rugbi, en aquest cas l'australià, fos trobat sense vida a lade Barcelona, dies després de desaparèixer. Hampson va parar per orinar i, en la foscor de la nit, va saltar sense adonar-se'n un mur de metre i mig. El problema és que es tracta d'una paret que protegeix d'un buit que d'. En saltar-hi, el seu cos va quedar entre uns tubs de ventilació d'obres, en el qual es va quedar atrapat. El cas es va resoldre a partir de les 180 càmeres que formen part de la sala.

