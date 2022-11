ERC frena temporalment l'intent del PSC per modificar el Fons de Transició Nuclear

ERC ha portat alEstatutàries (CGE) la proposició de llei presentada pel PSC per modificar i ampliar al. Aquest moviment suposa ara l'ajornament del seu debat, que estava previst per aquest dimecres en ple, fins que aquest organisme emeti un dictamen, en el termini d'una setmana. Els republicans, que demanen al PSC una rectificació, han frenat el tràmit assegurant que amb aquest moviment elels articles de l'Estatut i "ataquen" el marc competencial de la Generalitat incorporant com a receptors de fonsLa modificació del PSC pretén que s'augmenti fins ala les nuclears que es destina al Fons de Transició Nuclear per finançar el desenvolupament socioeconòmic i la transició energètica justa de les zones afectades. També que es deixi clar que elsd'aquest fons han de ser els que es troben en un cercle de no més de 30 km de radi concèntric a les centrals d'Ascó i Vandellòs, el que també pot incorporar els municipis de l'Aragó. La iniciativa crea també un òrgan de govern del fons i en fixa la composició.Aquest cap de setmanaassegurant que la modificació dels socialistesl'objectiu del Fons de Transició Nuclear. També consideren que la proposició de llei és "una" que "trenca qualsevol consens territorial i deixa en". Per tot plegat, van demanar que s'acceptin les, i van fer una crida als sectors socials, econòmics i institucionals a defensar el pla de transició treballant durant els últims set anys.També creuen quefarà que les poblacions inicialment beneficiades i més properes a les centrals, acabin rebent la meitat de la inversió prevista: "La població afectada respecte la proposta actual de la Generalitat, per tant, es multiplica per 5,86, mentre que l’aportació econòmica només es multiplica per 2,5, malgrat l’increment del fons fins al 50 % de l’impost que el PSC demana". El comunicat, però demana no anar més enllà perquè "desnaturalitza" l'objectiu del fons: generar oportunitats d’ocupació per als municipis que patiran el tancament de les nuclears.Després del moviment d'ERC, la portaveu del PSC al Parlament,, ha acusat els republicans de "" per portar al CGE la proposició de llei. Romero ha assegurat que la proposta estava treballada "conjuntament amb el territori", i ara ha remarcat que estan oberts a millorar el text, també amb ERC. En aquest sentit, la portaveu socialista ha assegurat que utilitzaran "totes les energies" perquè el text es pugui aprovar com abans millor.També Junts ha carregat contra els republicans per aquesta decisió, que també han titllat de "filibusterisme". En roda de premsa, la portaveu, ha explicat que la seva formació tenia preparades esmenes per millorar aquesta modificació, amb la voluntat que la zona "tingui més recursos". "ERC demà atura un model que pensa en les Terres de l'Ebre", ha dit la portaveu.

