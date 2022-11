Manifestació del 25 de novembre 2022 a Barcelona contra la violència masclista

Manifestació feminista del 25 de novembre a Barcelona: recorregut, hora i lloc d'inici

Manifestacions convocades a Catalunya pel 25N

després del 8 de març, Dia Internacional de les Dones. A més a més, enguany, després de la pandèmia, el col·lectiu espera que les mobilitzacions tornin a ser multitudinàries.D'entre totes les accions que s'han plantejat arreu del territori, a la capital catalana destaca la de, un dels espais de referència del moviment independentista català. Sota el lema 25N, Dia Internacional contra les violències vers les dones i les nenes, ha cridat als carrers totes aquelles persones que vulguin sumar-se a la. Alhora, l'objectiu de l'associació és posar el focus en aquelles empreses o entitats que encara no han elaborat unque, d'altra banda, és obligatori des de fa anys.Així doncs, la protesta convocada per Ca la Dona serà aquest divendres a les 18:00 de la tarda. Començarà, segons les organitzadores, a passeig de Gràcia amb avinguda Diagonal i arribarà fins a la plaça de Catalunya. La vigília del 25-N, el sector antimilitarista de l'associació ha convocat a les 19:00 de la tarda a la plaça Sant Jaume una manifestació sota el lema Vigílies per la pau.A banda de la principal protesta convocada a la capital catalana, també hi ha altres accions que s'han organitzat arreu del territori. Una de les primeres és a, on el moviment feminista ha convocat una manifestació a les 18:00 de la tarda que arrencarà a la maternitat de la PAHC. 30 minuts més tard, a dos quarts, ahi ha una manifestació davant de l'església del Roser que també comptarà amb una marxa de torxes. La majoria de les accions, però, comencen a les 19:00. És el cas de, al Mercat del Carrilet, de, que surt des de l'escultura de la Ben Plantada o de, a la plaça de la Paeria. Una mica més tard, a les 19:30, s'ha convocat una manifestació aque sortirà de la plaça dels Drets Humans. A la mateixa hora, a Sant Cugat, començaran a caminar des de la plaça de Lluís Millet.No obstant això, destaca, per sobre de totes, lesque s'han organitzat a diversos punts de Catalunya. A Barcelona, hi haurà una que sortirà des del Poble-sec per anar a la manifestació de Ca la Dona, però també hi haurà grups que sortiran des d’altres municipis com Molins de Rei. Pots trobar totes les activitats programades en aquest mapa . I, així com passa a Barcelona, en ladel Dia Internacional contra les violències vers les dones també hi ha organitzades diverses accions. La majoria, com és tradició, són marxes de torxes. Enguany, n'hi ha de convocades ade Llobregat.

