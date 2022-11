Picada d'ullet a Igualtat

Laha dictat aquest dilluns que no es rebaixin les penes a violadors i agressors sexuals sempre que la seva condemna "sigui susceptible d'imposar-se d'acord amb el nou marc legal", amb la llei de Garanties de la Llibertat Sexual, més coneguda com la. El decret del Ministeri Públic persegueixen l'aplicació de la nova normativa arran de l'allau de revisions de condemnes fermes i estableix que no s'adaptaran les condemnes automàticament als nous mínims si es poden encaixar en la forquilla de penes actual de la norma.A partir d'ara, aleshores,de les penes imposades amb anterioritat "en proporció aritmètica al nou marc punitiu", tal com ha determinat el Fiscal General,en referència a les polèmiques rebaixes de condemna fetes per alguns tribunals. Tanmateix, ha remarcat que "", fugint d'automatismes que impedeixin valorar les concretes circumstàncies concurrents en cada cas.Així, la revisió només es durà a termela que correspondria imposar segons els preceptes de la nova legislació penal. El decret de la Fiscalia és d'obligat compliment pels fiscals i s'ha dictat, segons ha explicat la institució, per no demorar les pautes concretes per a la revisió de sentències fins a la publicació d'una, que s'emetrà pròximament una vegada se sotmeti al preceptiu informe de laAmb caràcter general, el decret demana que els fiscals rebutgin aplicar les noves modalitats amb penes menors quan el responsable hagi utilitzaten l'execució del delicte. En aquest sentit, apunta que el fet que el, ara derogat, ja preveiés la possibilitat de castigar el fet amb presó o multes permet entendre que en els supòsits mencionats no ha d'admetre's la revisió amb el nougressió, que requereix la inexistència de violència o intimidació.

Amb el nou decret, la Fiscalia avala un dels principals arguments esgrimits pel ministeri d'Igualtat d'Irene Montero per a criticar la revisió de les sentències. Sosté que, per molt que la norma no inclogui una disposició transitòria del Codi Penal que digui de manera explícita que si la pena imposada amb l'anterior llei entra dins la forquilla actual, no cal revisar-la, aquest precepte està vigent de totes maneres. Així doncs, el Ministeri Públic conclou que la disposició transitòria cinquena de la reforma del Codi Penal de 1995 ha de ser aplicat perquè constitueix "un criteri interpretatiu plenament consolidat".



Per consegüent, per determinar la norma més favorable, l'elecció entre la llei antiga i la nova llei es farà "de forma global", en bloc i sense que sigui admissible ni assumible aplicar selectivament disposicions derogades i vigents de manera simultània, diu el decret. Alhora, remarca que les "possibles llacunes interpretatives" se supliran conforme a criteris lògics, històrics i sistemàtics de la norma.



L'anàlisi en bloc al qual insta implica que quan s'apliqui la norma més beneficiosa al condemnat, en aplicació de l'article 2.2 del Codi Penal, cal evitar seleccionar, de manera aïllada, els preceptes de cada norma, la vigent i l'anterior, que afavoreixin al responsable del delicte, tot rebutjant els que el perjudiquin.

