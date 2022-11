Les 6 estafes típiques en el món de les criptomonedes

Quines són les típiques estafes amb les criptomonedes?

Estafa Ponzi

Phishing

Pump and dump

Aplicacions trampa

Suplantació d'identitat

Falsos comunicats de premsa

El món de lesés un gran desconegut per a la majoria de la població. La foscor que l'envolta fa que en moltes ocasions no sigui massa fiable. Un cas en aquest sentit es va viure fa uns mesos a, quan una organització acusada d'estafar amb criptomonedes va fer un polèmic acte massiu a Badalona . Els, per exemple, també adverteixen constantment d'estafes en aquest negoci.Per tots aquest motiu, és important conèixer quines són les estafes més típiques en l'àmbit de les criptomonedes. A continuació, repassem alguns dels mètodes més habituals com l'estafa, el, el, les, lai els falsosÉs una de les estafes més clàssiques en el món de les criptomonedes. Consiteix en convèncer a lespotencials perquè inverteixin en una empresa que no existeix o en un pla per fer-sede manera ràpida. En la realitat, però, tots els diners que s'estan teòricament invertint van a parar en mans de l'estafador. Especialment en aquest sector, elssempre parlen de novesper atraure les potencials víctimes.El phishing és una de les tècniques d'estafa més comuna, també més enllà delde les criptomonedes. Sónal telèfon mòbil o a les xarxes socials que es falsifiquin de tal manera que semblen reals, provinents de l'empresa real a la qual s'està suplantant. Les empreses que se solen imitar de manera fraudulenta són. En aquest cas, solen demanar un pagament amb criptomonedes.Pel que fa a aquest mètode, els estafadors animen els inversors a comprard'empreses que existeixen, però que són molt poc conegudes. Aprofitant aquesta situació, donend'aquestes empreses, les seves accions acaben apujant-se i l'estafador aprofitar per vendre les seves accions i fa perdre elde les de la víctima.No és res nou en el món de la tecnologia i d'. En aquest cas, elsbusquen estafar falsificantque realment existeixen. Quan algun usuari les veu a la botiga virtual i les instal·la al seu, els estafadors tenen accés a les dades personals i bancàries o descarregar unÉs segurament una de les tècniques d'estafa més antigues. Suplantar la identitat de famosos a través dea les xarxes socials per intentar que els seuspiquin i inverteixin en criptomonedes. I malgrat que sembli improbable que milers de persones caiguin, ja hi ha un cas. Dos milions dees van endur uns estafadors que van usar la imatge de diverses personalitats, entre les quals hi havia, en una falsa campanya de regal deHi ha casos també d'estafes a través dels. Ha passat en algunes ocasions que diaris reals han publicatsobre certs negocis que tenien la intenció d'acceptar criptomonedes com a forma de pagament. Aquestes notes eren falses, els mitjans se les van creure però els estafadors només pretenien que les seves accions guanyessin valor per vendre-les.

