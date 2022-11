El futur de Puigdemont: tres escenaris possibles després de Luxemburg

La Junta Electoral contra el món

En tot aquest trenca-closques hi ha una altra carpeta que espera resolució. La Junta Electoral Central (JEC), sortint el camí marcat pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea, pel Parlament Europeu i pel Tribunal Constitucional, es va negar fa uns dies a acreditar Puigdemont, Comín i Ponsatí com a eurodiputats. L'organisme electoral, al marge de la jurisprudència europea, insisteix que han de passar per Madrid a acatar la Constitució, tot i que el TJUE va dir fa tres anys que això no era necessari. A hores d'ara, la presidenta del Parlament Europeu,, estudia aquest informe de la JEC per veure quin impacte pot tenir això en la situació dels eurodiputats independentistes (i la seva immunitat). No hi haurà decisió fins que els serveis jurídics de la cambra s'hagin pronunciat i la presidenta podria esperar que es resolguin les carpetes europees dels afectats.