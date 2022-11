L'amenaça de la FIFA funciona: el braçalet LGTBIQ+ no es veurà a Qatar

Confirmed: England, Wales, Germany, Belgium, Denmark, Netherlands and Switzerland will all not wear OneLove armband. Joint statement from the FAs of those countries: pic.twitter.com/HzHfhHjh6f — James Olley (@JamesOlley) November 21, 2022

Les amenaces de lahan estat efectives i finalment no es lluirà elal. Les set seleccions que tenien previst que els seus capitans portessin aquesta insígnia han emès un comunicat aquest dilluns en què han lamentat que la FIFA els hagi advertit amb "sancions esportives" en cas que lluïssin el braçalet, com podria ser una amonestació ambEn concret, eren els capitans d'els que havien de portar aquest braçalet sota la iniciativa "".també s'hi havia sumat però la setmana passada el capità Hugo Lloris ja va explicar que no ho faria per "respectar les tradicions" del país organitzador del Mundial Aquests set combinats, en el mateix comunicat, apunten que no poden posar els seus capitans en una posició en què s'arrisquin apel fet de portar aquest braçalet mentre que recorden que sí que estaven disposats a afrontareconòmiques. Els set països consideren que l'de la FIFA és una decisió "sense precedents" i "decepcionant" i remarquen que els seus jugadors mostraran suport a aquest col·lectiu "d'altres maneres".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor