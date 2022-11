L'antibiòtic infantil més receptat ja costa de trobar a les farmàcies

Hi ha desabastiment d'algunsi un d'ells és l'en xarop, un dels antibiòtics que més es recepten als infants. El Departament de Salut n'està al cas i el conseller,, va dir divendres a TV3 que estan treballant amb laper abordar aquesta qüestió i va voler tranquil·litzar la població. "Hi ha alternatives", va dir Balcells. L'amoxicil·lina es fa servir per tractar angines, otitis i pneumònies.Per què costa de trobar? Segons detalla TV3, perquè hi ha pocs proveïdors, una manca de matèries primeres i l'increment de preus del transport. A vegades, el problema no és que no hi hagi el principi actiu, sinó que falta alumini per als blísters, fusta per fabricar els embolcalls o comptagotes. Sigui com sigui, cal tenir clar que els antibiòtics els ha de receptar un professional i que canviar-lo per un altre s'ha de fer sempre sota el criteri del facultatiu.Que falti estoc de medicaments és un problema recurrent, però ara s'ha agreujat. "La situació és preocupant perquè consolida una tendència, no creiem que es resolgui de manera immediata", sosté Guillero Bagaría de Casanova, del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona. De tota manera, els farmacèutics estan preocupats però fins a cert punt, perquè hi ha alternatives i es poden trobar solucions. La previsió diu que la falta de disponibilitat s'allargui tot l'any que ve.

