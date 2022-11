La COP27 acorda compensar els països més vulnerables pel canvi climàtic

Contra tot pronòstic, la COP27 ha aconseguit un pacte a les acaballes de la Conferència pel Canvi Climàtic de Nacions Unides. La resolució aprovada aquest diumenge té tres potes. La primera, unque ja pateixen els territoris més vulnerables fruit del canvi climàtic. En aquest sentit, s'ha fet referència als desplaçaments forçats i als efectes en el patrimoni cultural, la mobilitat i la vida, així com als mitjans de subsistència de les comunitats.La segona pota consisteix ende temperatura mitjana el 2100 respecte als nivells preindustrials. Aquest grau i mig, tal com va deixar de manifest el vicepresident de la Comissió Europea (CE),, aquest dissabte, era la línia vermella dels països de la Unió . Si no es materialitzava, no hi havia acord possible. No obstant això, el límit de temperatura que s'ha fixat no representa cap avenç del ja es va acordar a Glasgow.I pel que fa al tercer pilar, els prop de 200 territoris que segellen el pacte han expressat el seu consens en la necessitat deAlguns territoris hi volien incloure el petroli i el gas, però Rússia i l'Aràbia Saudita s'hi han oposat. Finalment, només es podrà mantenir la reducció gradual de l'ús del carbó. En aquest sentit, tampoc s'ha materialitzat cap avenç respecte als textos de la COP26. Malgrat això, el que sí que s'ha admès és que amb la crisi energètica actual és "urgent" donar un impuls "massiu i generalitzat" a les energies. La declaració final de la Cimera del Clima és política,La decisió, qualificada com a "històrica", ha estaten l'assemblea plenària que posava fi a la conferència climàtica a Egipte i ha estat rebuda per un sonor aplaudiment per part de tots els representants al pati de butaques.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor