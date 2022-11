Un PortAventura ple a vessar demostra el triomf dels eSports i el «League of Legends» a Catalunya

Més de 900 espectadors i 190.000 en streaming Foto: Hana Amorós | LVP

La consolidació del sector

Consolidació, èxit i creixement. Són els tres adjectius que defineixen, una disciplina que no té cap mena d'aturador a escala global. Setmanes després de la fi dels Mundials del videojoc més important del planeta en categoria competitiva, els aficionats de l'estat espanyol i especialment de Catalunya segueixen omplint pavellons, palaus de congressos (i estadis, si fes falta).un dels esdeveniments més rellevants de la temporada, l'últim, dela Espanya: la final de la Iberian Cup.s'ha endut la final de la competició espanyola (3-1) després d'un emocionant darrer enfrontament amb, un dels grans favorits del panorama hispànic. En un desplegament de tècnica, habilitat i capacitat de sorprendre els rivals, els que semblaven la Ventafocs del torneig han aixecat la copa des de PortAventura. Unspresencialment des del recinte del Convention Center del parc d'atraccions han estat testimonis del darrer esdeveniment del competitiu de League of Legends de la temporada. I la festa ha valgut la pena.Els sòlids fonaments d'aquest sector han evolucionat en una gran festa, cada vegada amb un major desplegament, en un escenari de categoria on centenars de joves (i no tan joves, ja) han gaudit de la màxima competició d'un videojoc que aglutina centenars de milions de fans arreu del planeta. Sense exagerar.Laha tornat a treure tota l’artilleria per a una de les seves especialitats: els esdeveniments presencials. En un desplegament digne d’una final i deixant enrere les ombres que generaven les restriccions per la pandèmia, l’entitat organitzadora de la Iberian Cup ha congregat fins a 900 persones al Convention Center de PortAventura. No hi ha cap secret: la comunitat del League of Legends a l’estat espanyol és líder en compromís, dedicació i aparèixer en els grans esdeveniments com una final.L'ambient, de traca i mocador: aficionats extasiats -en un partit que no era, ni de bon tros, el més desitjat pels seguidors de la competició espanyola-, connexió entre els presents i els càsters., que són, en argot d'eSport, els clàssics locutors, han estat un dels elements clau perquè l'esdeveniment de l'LVP funcionés com un violí ben afinat., més conegut com a, ha acomiadat tota la legió de fans de la competició i a tots els seus seguidors en la seva última transmissió com a locutor de la companyia. Aquest fet, que pot semblar una anècdota, ha estat emocional tant pel protagonista com per la comunitat. Escenifica la proximitat real de l'empresa amb els consumidors del sector, però a la vegada, la immensitat del volum que mobilitza.

