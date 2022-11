Càrrecs locals de Tarragona reclamen al Parlament no desmuntar el Fons de Transició Nuclear

Una imatge d'arxiu de la nuclear d'Ascó. Foto: ANAV

Un fons dissenyat durant els últims set anys

Més tard i menys diners si avança la proposta del PSC

Front comú territorial a la demarcació de Tarragona contra la modificació del Fons Nuclear que ha presentat el PSC al Parlament.de diferents comarques i municipis de la demarcació han expressat a través d'un comunicat la seva disconformitat davant la preposició de llei que han registrat els socialistes. El text publicat a Aguaita.cat diu clarament que la modificació que proposa el PSC "desvirtua i perverteix" l'objectiu del. També consideren que la preposició de llei ésque "trenca qualsevol consens territorial i deixa en no res la feina feta". Per això, demanen que s'acceptin les esmenes a la proposició de llei i fan una crida als sectors socials, econòmics i institucionals a defensar al pla de transició treballat i durant els últims set anys.Els alcaldes i presidents del Tarragonès es mostren: augmentar la dotació econòmica del Fons. Però: ampliar el doble els municipis beneficiaris de les ajudes econòmiques del fons. Consideren que hi haurà poblacions que "no tenen res a veure" amb l'afectació socioeconòmica del tancament de les nuclears i que podran veure's beneficiades dels fons per fomentar la seva industrialització.El comunicat conjunt està escrit per Gemma Carim, presidenta del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre; Rosa Abelló, presidenta del Consell Comarcal del Baix Camp; Xavier Gràcia, president del Consell Comarcal del Priorat; Xavier Faura, president del Consell Comarcal del Baix Ebre; Roger Grifoll, alcalde del Molar; Josep Maria Porqueres, alcalde de la Figuera; Francesc X. Moliné, alcalde de Móra la Nova; Francesc Barbero, batlle de Flix; Gemma Carim, alcaldessa de Vinebre; Joan Juncà, alcalde de la Torre de l'Espanyol; Blanca Lopez, alcaldessa de Garcia; Francisco Blanch, alcalde de la Fatarella; Antonio Álvarez, alcalde de; Corbera d'Ebre; Jordi Gaseni, alcalde de l'Ametlla de Mar; i Montse Perelló, alcaldessa de Tivissa.El Fons de Transició Nuclear és un mecanisme queper afavorir la transició econòmica i laboral a les zones afectades pel calendari – aprovat per l'estat espanyol – de tancament de les centrals nuclears de Vandellòs i Ascó. Aquest 2022 el govern incloïa en els pressupostos una modificació de llei de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient, amb la qualper a finançar actuacions de desenvolupament per a les zones afectades.El règim de gestió del Fons de Transició es regula amb un reglament que ha de preveure la participació dels consells comarcals, institucions territorials i organitzacions empresarials de les zones afectades. Un cop s'aprovi aquest reglament, es preveu a principis de l'any que ve ja hi puguin haver les primeres partides del fons de transició amb unsfins que es tanquin les centrals, a repartir entre 46 municipis situats a un radi de 20 quilòmetres respecte a una de les dues instal·lacions nuclears. Ara, però, la modificació del PSC vol augmentar un 50% l'aportació al fons a través de l'impost i repartir el finançament entre 108 municipis, passant d'una població beneficaria de 67.000 habitants a gairebé 400.000.En el comunicat, els alcaldes i presidents també consideren que si avança la preposició del PSC, s'aboca aen la disposició del Fons i implicarà "la pèrdua de les oportunitats que aportaran valor a les nostres comarques" com la captació de noves inversions i llocs de treball a les zones nuclears.També creuen que l'estesa del repartiment farà que: "La població afectada respecte la proposta actual de la Generalitat, per tant, es multiplica per 5,86, mentre que l’aportació econòmica només es multiplica per 2,5, malgrat l’increment del fons fins al 50 % de l’impost que el PSC demana". El comunicat acaba acceptant ampliar el radi de benefici del fons cinc quilòmetres, però demana no anar més anllà perquè "desnaturalitza" l'objectiu del fons: generar oportunitats d’ocupació per als municipis que patiran el tancament de les nuclears.

