La FIFA denuncia les crítiques a Qatar: «Europa hauria de demanar perdó pels últims 300 anys per donar lliçons»

a les dures crítiques que s'han sentit els darrers dies, i mesos, per l'elecció decom a seu del 2022 per celebrar el. El seu president,, ha convocat els mitjans de comunicació a poc més de 24 hores perquè es disputi el primer partit de la competició de futbol masculí per denunciar els comentaris negatius que s'han fet sobre el país àrab amb motiu del seu escàs, i en ocasions nul, respecte pels drets humans.Infantino ha posat èmfasi diverses vegades en el fet que, més enllà del país organitzador, els territoris occidentals, i Europa en particular, haurien d'inspeccionar-se a ells mateixos abans "d'atrevir-se" a criticar. Així ha expressat el seu parer:Infantino ha comparegut davant dels mitjans amb un. Durant la seva intervenció, ha intentat desactivar totes les possibles vies de crítica. “Avui tinc sentiments molt intensos. Avui em sento de Qatar, avui em sento àrab, avui em sento africà, avui em sento gai, avui em sento discapacitat, avui em sento un treballador immigrant”, ha començat a relatar fent intenses pauses dramàtiques entre cada frase.Un dels fils principals del seu discurs ha estat la idea que Occident no ha de criticar Qatar per fets com ara que ser homosexual sigui punible, perquè la mateixa

