S'imposa la sorpresa entre els participants de laa Egipte per les declaracions que ha fet aquest mateix dissabte el vicepresident de la Comissió Europea (CE), Franz Timmermans:. Així de contundent s'ha expressat l'alt representant després d'una nit de negociacions a la Cimera del Clima, que s'allargarà, previsiblement, fins al diumenge en la recerca del mencionat pacte. “La Unió Europea està disposada a ajudar a aconseguir un bon resultat, però, no a canvi de fer passos enrere”, ha etzibat Timmermans.El vicepresident de la CE ha llençat el missatge als mitjans de comunicació moments després de participar en una trobada amb les delegacions dels països de la Unió Europea (UE), que han arribat a aquesta conclusió: “Estem preocupats sobre el que hem sentit en les últimes hores perquè podria significar que fem”. Més concretament, la Comissió ha detallat que estan “a favor de crear un fons (econòmic) per compensar danys i pèrdues", però que aquest "ha d'anar als països realment vulnerables”.Potser elés entendre que és per a Europa vital. Segons l'alt representant, “una bona decisió significa que elsestan encara vius. No podem deixar que els 1,5 graus morin aquí”. Timmermans ha fet apel·lació d'aquesta manera al fet que els països continuïn compromesos aprou com per a poder mitigar l'escalfament global en aquest grau i mig de cara a finals de segle.“Creiem que som els que més ens hem mogut en les negociacions, però no veiem que hi hagi aquest moviment en l'altra part, i arriba un moment en què esperes que es donin aquests moviments. No ho hem vist això”, ha lamentat el vicepresident de la CE. "L'altra part" a la qual s'ha referit està formada, majoritàriament, per la, que es resisteix a posar diners per al fons econòmic que ha de compensar els danys i pèrdues del canvi climàtic i a reduir les emissions de CO₂ més enllà del que ella mateixa considera.

