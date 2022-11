Fernando Suárez González, l'últim ministre

Rodolfo Martín Villa: 5 morts a Vitòria

Marcelino Oreja Aguirre, el diplomàtic

Mayor Oreja, retorn als orígens

Carlos Rey González, botxí de Puig Antich

Antonio Troncoso de Castro, Burgos

Jesús Cejas Mohedano, corrupció

Jesús Martínez Torres, de Franco a Felipe González

Aquest diumenge és. Es compleixen 47 anys de la mort del, després d'una eterna dictadura de gairebé 40 anys. És també el dia escollit per, l'entitat d'advocats pels drets humans Iridia , l'Associació d'Expresos polítics i l'Ateneu Memòria Popular, entre d'altres, per reclamar de nou, davant lade Via Laietana, que l'edifici que va acollir la sinistrasigui resignificada per convertir-lo en un espai de la memòria Fa 47 anys que el dictador ja no hi és, però viuen encara alguns dels qui van ser responsables rellevants del règim. El pont principal entre el règim actual i la dictadura és el rei emèrit,, designat hereu pel dictador. Per sota d'ell, resten un grup de personatges d'aquella època. Fa uns anys, la jutgessa argentinava obrir causa per delictes de lesa humanitat contra una vintena d'antics jerarques, magistrats i excaps policials responsables de diversos crims durant la dictadura i fins a la massacre de Vitòria del 1976. Molts dels qui van tenir altes responsabilitats en el franquisme ja han mort. Alguns viuen el crepuscle de les seves vides. Aquests són alguns dels qui encara viuen o que no consta que hagin mort. Són els últims de Franco.Nascut el 1933, als seus 89 anys és l'exjerarca amb més altes responsabilitats polítiques dels qui queden amb vida. És probablement l'. Va serdel govern i ministre de Treball en l'últim govern de la dictadura. Va ser, per tant, corresponsable polític de lesexecutades durant el règim de Franco, el setembre del 1975. Fernando Suárez va tenir després una dilatada trajectòria política. Va donar suport a la llei de Reforma Política de Suárez. Després va militar a Aliança Popular i en acabat al PP, pel qual fouva ser el darrerdurant la dictadura. Vinculat al Movimiento des de jove, era ministre de Relacions Sindicals del primer govern de la monarquia, quan es van produir els anomenats, en realitat una massacre policial contra una concentració obrera a una església de Vitòria que va costar cinc vides. Aquell dia, el març del 1976, Martín Villa era el responsable polític de l'operatiu policial, ja que el titular d'Interior,, era de viatge a Alemanya. Després, Martín Villa, polític hàbil, seria un destacati ministre de l'Interior. L'octubre del 2020, va declarar davant la jutgessa argentina, que el va processar. Però l'any passat, la Cambra Federal de Cassació argentina va rebutjar que fos jutjat per "prova insuficient".Diplomàtic de carrera, de 87 anys, d'una nissagabasca, va formar part del sotto governo franquista com a cap de gabinet del ministre d'Afers Exteriors des dels anys seixanta. El 1971 va entrar al Consejo Nacional del Movimiento, convertint-se en un dels joves quadres més ambiciosos del règim i exponent dels sectors aperturistes. La glòria li arribaria amb, amb qui seria(1976-80). Va ser també delegat del govern espanyol al País Basc, en plena activitat d'ETA. Amb posterioritat, militaria al PP i arribaria a ser secretari general del Consell d'Europa, organisme dedicat a la defensa dels drets humans.Nebot de l'anterior i amb una carrera política molt similar, si bé els matisos són importants i cal assenyalar que Marcelino Oreja sempre va ser un home més hàbil i intel·ligent que. Aquest va començar també com a consejero nacional de Falange, abans de fer-se militant d'UCD durant la Transició. Si els anys setanta va passar de Falange a UCD, el seu radicalisme ideològic cap a l'extrema dreta es va anar accentuant des que va ser ministre de l'Interior ambCada vegada més, va acabar allunyant-se del PP en els temps de. Recentment, ha fundat la plataforma Neos per defensar la unitat d'Espanya i els valors cristians. Als seus 71 anys, ha tornat als seus orígens.Advocat, va ser capità del cos jurídic militar. Fou un dels qui van formar part del tribunal que va condemnar a mort l'activista llibertari. Va ser el. Com a penalista, ha estat professor de la Universitat Internacional de Catalunya. Va reaparèixer en els mitjans de comunicació quan es va saber que era l'advocat de la dirigent del PPen el cas de les escoltes del restaurant La Camarga. Déu els cria...Va ser membre del cos jurídic militar i, sent un jove oficial, va formar part del conegut com a, quan es van imposar 9 penes de mort a membres d'ETA. Troncoso es va destacar en el judici per ser l'oficial que va treure el sabre que duia quan un dels processats,, va començar a clamar contra el tribunal.Magistrat, va estar en un dels tribunals que vaels darrers cinc executats de la dictadura, el setembre del 1975. Amb posterioritat, va aparèixer implicat en un cas dede diners públics de la Comunitat de Madrid a través dels fons de risc Inicap i Capital Riesgo Madrid.Cap policial durant la dictadura, va ser molt conegut pels seus interrogatoris a membres de l'oposició antifranquista. Per això va causar estupor que, ministre de l'Interior de, el nomenés comissari general d'Informació poc després que el PSOE guanyés les eleccions del 1982. Amb els anys, les peces van acabar encaixant. L'any 1995, inculpat en el, va admetre davant el jutge que Interior havia ordenat el segrest de membres d'ETA.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor