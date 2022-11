El PSOE amplia a 5,5 punts l'avantatge sobre el PP, segons el CIS

Elamplia la distància amb eli se situa 5,5 punts per sobre del principal partit de l'oposició en intenció de vot, segons el baròmetre de novembre del(CIS). Els socialistes obtindrien el 32,7% dels vots, el mateix que fa un mes, mentre que els populars recularien un punt i mig fins al 27,2%. La reculada del PP es produeix després d'haver trencat les negociacions per renovar el(CGPJ) a finals d'octubre. L'enquesta s'ha realitzat entre el 2 i el 12 de novembre. L'anunci de la derogació del delicte de sedició es va produir just en els últims dies de l'enquesta, la nit del 10 de novembre.Segons el CIS publicat aquest divendres,també recularia mig punt fins al 12,2% mentre quecreixeria 1,3 punts fins al 10,1%.continuaria perdent vots i obtindria el 2,5%, dues dècimes menys que fa un mes.se situaria en el 2,2% -una dècima més-,en l'1% -cinc dècimes menys- i laen el 0,7% -dues dècimes més-.L'enquesta s'ha realitzat pocs dies després que es trenqués la negociació per renovar el CGPJ. Un 39,4% dels enquestatsde la manca d'acord mentre que un 21% responsabilitza el PSOE. Un 19,2% culpa els dos partits.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor