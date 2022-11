El PSC es projecta com a partit d'ordre a partir del discurs de la seguretat

El 18 de juny del 2014, Joan Ignasi Elena, llavors líder del corrent crític dels socialistes Avancem, anunciava que deixava el grup parlamentari socialista. Aquest moviment significava l'inici de l'escissió d'un PSC liderat per Miquel Iceta, que estava en hores baixes i perdia les veus catalanistes de la formació. L'exsocialista i actual conseller d'Interior és ara un dels principals protagonistes de les crítiques del líder de l'oposició. "Conseller Elena, marxi a casa seva", etzibava el primer secretari del PSC, Salvador Illa, en un acte a començaments d'aquest novembre. No era ni la primera ni l'última vegada que el convidava a dimitir. Aquest mateix dijous, la cambra catalana votarà la seva reprovació a partir d'una moció del PSC, que s'està erigint en el partit d'ordre, també pel discurs en matèria de seguretat, just quan ERC intenta aplicar un canvi de model als Mossos d'Esquadra i encara cueja la tempesta per la destitució de Josep Maria Estela com a comissari en cap.



ERC i PSC poden convertir-se en socis de conveniència en l'aprovació dels pressupostos, però evitaran projectar-se com a aliats. Però en l'operació de conformar-se com a partit de responsabilitat i d'ordre, els socialistes juguen la carta de la seguretat. Elena, conscient que és assenyalat, n'ha fet una lectura irònica en les darreres setmanes. "La duresa d'Illa és molt agre i una mica impostada", deia en una entrevista a Ràdio 4 i La 2. "Em van avisar que pel fet que sigui un exmilitant socialista, hi ha una certa tendència a pensar que d'alguna manera ho has de pagar", va afegir el conseller, sabedor de les carpetes que interessen al primer partit de l'oposició. "Es limiten a parlar només de més policies", va afegir.

Si no atureu les ocupacions, no us votarem": aquesta és una de les frases que ha escoltat recentment Illa en el marc de les visites que fa arreu del territori com a "govern alternatiu". Comentaris que preocupen al cap de l'oposició per no perdre la bona posició en les enquestes, on s'engreixen gràcies a l'esfondrament de Ciutadans.

La figura d'Espadaler li convé al PSC, perquè va vinculada a una bossa de votants més conservadors, mentre el partit fa equilibris en la negociació dels pressupostos amb el Govern i es projecta com a alternativa d'ordre. I, en seguretat, se situen als antípodes de l'executiu d'ERC. "": aquesta és una de les frases que ha escoltat recentment Illa en el marc de les visites que fa arreu del territori com a "govern alternatiu". Comentaris que preocupen al cap de l'oposició per no perdre la, on s'engreixen gràcies a l'esfondrament de Ciutadans.

Un discurs per a les eleccions municipals

La batalla contra Elena, al qual acusen d'haver desestabilitzat el cos dels Mossos d'Esquadra, té com a ariet, exconseller d'Interior i veu destacada d'Units per Avançar, integrat al grup parlamentari socialista. Quan pren la paraula al Parlament, l'exdirigent d'Unió acostuma a referir-se a les polítiques de seguretat i la policia catalana. És membre de la comissió d'Interior, però també de la comissió d'estudi sobre el model policial. I la seva tesi, que repeteix constantment, és que els Mossos van ser unaa l’inici de la legislatura perlaperquè investís. En paral·lel, els anticapitalistes apunten cap al PSC, perquè consideren que té unaamb els sindicats policials per frenar les polítiques de seguretat que es volen impulsar des de la cambra.



El discurs de la seguretat, que el PSC també vincula a la carpeta de l'habitatge -amb suport a iniciatives legislatives com la reforma de la llei d'enjudiciament criminal perquè els jutges puguin ordenar desnonaments en menys de 48 hores des que es té coneixement d'una ocupació-, tindrà protagonisme en la precampanya de les eleccions municipals. I els socialistes exhibiran discurs propi, especialment a Barcelona, on Jaume Collboni aspira a fer el sorpasso a Ada Colau. Les ocupacions ocuparan l'agenda electoral, encara que hagin patit un retrocés del 18% en comparació a l'etapa prèvia a la pandèmia, o que la majoria de les ocupacions siguin en pisos buits de fons inversors -voltors- i no de petits propietaris. El discurs de la seguretat és poderós i el PSC el gestiona de la mà d'Units per Avançar. La figura a escala municipal que millor representa aquest relat és, Albert Batlle, tinent d'alcalde a l'Ajuntament de Barcelona.

L'aliança que conformen PSC i Units és còmoda. Així ho veuen ambdues parts. En les últimes eleccions catalanes del 14-F, Espadaler va mobilitzar més de 60.000 vots cap al PSC. Això és el que guanyen els d'Illa mentre que l'espai de la desapareguda Unió té, mitjançant els socialistes, representació institucional. "Estem còmodes. L'aliança es manté, tothom treballa amb el respecte per la diferència.", apunten fonts d'Units a. Per part del PSC, el partit considera que "tot funciona com ha de funcionar" i no creuen que l'entesa corri cap mena de perill.L'enduriment del discurs socialista en la carpeta d'habitatge, lligat al de la seguretat, ja ha provocat una primera reacció dels moviments socials. A començaments del mes de novembre, més d'un centenar de persones, convocades per lescatalanes, van fer una a la seu del PSC per criticar la postura endurida en relació a les. Anteriorment, el soroll dels col·lectius social també va fer acte de presència durant lade Gavà. Però el partit no té previst un viratge discursiu. Dijous afrontarà la proposta de reprovació d'Elena al Parlament -la resta de grups encara no ha manifestat el sentit del seu vot-, unes crítiques que tindran recorregut sigui quin sigui el resultat que es registri a la cambra. Es tracta de projectar que el PSC és el partit d'ordre.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor