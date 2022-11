La teoria de l'evaporació del trànsit a Barcelona

Com es va fer l'estudi?

L'estudi del grup de recerca de la UAB va utilitzar les dades obertes d'intensitat de trànsit. Va definir quatre tipus de punts de control:



Zones d'intervenció (actuacions tàctiques, carrils bici o carrils bus)

Carrers adjacents (els carrers paral·lels més propers amb el mateix sentit de circulació)

Buffer: carrers a un radi màxim de 500 metres de l'actuació

Control: altres carrers de la ciutat per establir la tendència del trànsit

L'evaporació de part del trànsit

No sembla que algunes prediccions apocalíptiques de la superilla de l'Eixample estiguin massa justificades. Samuel Nello-Deakin | Investigador del Grup d'Estudis en Mobilitat, Transport i Territori de la UAB

El contrari que afegir carrils a les autopistes

La pandèmia va accelerar els projectes a Barcelona per reduir l'espai dels cotxes i dedicar-lo als vianants i a les bicicletes. Actuacions tàctiques que, en molts casos, han anticipat transformacions més definitives com la que suposen les superilles que aquest divendres 18 de novembre viuran un pas més amb la implantació d'eixos verds als carrers Consell de Cent, Rocafort, Comte Borrell i Girona Quin impacte té en el trànsit d'un carrer reduir un carril? I en els carrers de l'entorn? Un estudi del Grup d'Estudis en Mobilitat, Transport i Territori de lademostra que les actuacions tàctiques a l'Eixample van suposar una reducció de la mobilitat privada en ambdós casos. Aquestes són les dades que recull l' article de l'investigador Samuel Nello-Deakin publicades a la revista Case Studies on Transport Policy A les zones on s'ha intervingut s'ha reduït unA les zonesnomés ha crescut un, amb pics puntuals de fins al 5%Alde l'àrea d'estudi (radi de 500 metres) s'ha reduït unL'anàlisi està realitzat a partir de les dades obertes en el període 2019-2021. Per reduir l'impacte de la crisi sanitària, els augments o disminucions estan vinculades a l'evolució del trànsit al conjunt de la ciutat. O cosa que és el mateix, en l'àrea estudiada –radi de 500 metres respecte a les àrees on s'han reduït carrils- la reducció és un 4% major que al conjunt de Barcelona.“Se'n parlava molt, hi havia molt debat públic, però poques dades que ho avaluessin”, explica Samuel Nello-Deakin . L'estudi conclou que no hi ha hagut un desplaçament significatiu del trànsit als carrers propers sinó que se'n constata una reducció. És el fenomen conegut entre els investigadors com ai que està vinculat a la reducció de l'oferta.Hi ha altres estudis en aquesta mateixa línia, però tal i com reconeix l'expert de la UAB, ara la pregunta més interessant a resoldre és on han anat parar, més enllà de l'efecte de la pandèmia, aquests cotxes que s'han “evaporat”. En aquest sentit, les dades obertes usades no permeten anar més enllà, tot i que els resultats semblen validar l'aposta per aprofitar les actuacions tàctiques com a primer pas. “Va ser oportú actuar durant la pandèmia perquè va afavorir la transició”, apunta Nello-Deakin.Quin impacte tindrà la superilla de l'Eixample que suposarà importants canvis de mobilitat a partir d'aquest 18 de novembre? “Els resultats de l'estudi, tot i les seves limitacions metodològiques, assenyalen que no cal patir massa més enllà de casos puntuals que puguin sortir perjudicats”, explica l'investigador a. “No sembla que algunesestiguin massa justificades”, conclou.Tradicionalment, s'ha abordat la congestió d'una avinguda o d'una autopista afegint nous carrils. Tanmateix, al cap d'un període limitat de temps aquesta via torna a estar col·lapsada.És el fenomen que es coneix com la llei de ferro de la congestió o la posició de Lewis-Mogridge . La nova oferta –més carrils- genera. És la clàssica imatge d'una autopista de Los Angeles amb quasi 10 carrils per sentit totalment plena de cotxes.A Barcelona, i en moltes altres ciutats i viles del món, s'ha optat per l'estratègia contrària, destaca l'investigador de la UAB.Les dades de l'Eixample sembla que n'apunten l'eficàcia.

