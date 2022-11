La delinqüència es manté a la baixa a Barcelona després de l'estiu

Més delictes per tràfic de drogues

La delinqüència a Barcelona segueix marcant distàncies amb les xifres registrades l'any 2019, l'últim any previ a la pandèmia. Un nou informe de l'Ajuntament de Barcelona amb dades dels Mossos d'Esquadra, al qual ha tingut accés, mostra com entre gener i octubre s'han registrat 159.927 delictes a la capital catalana, gairebéque l'any previ a la covid. Mentrestant, les detencions han baixat un 5%.Les dades actualitzades mostren que les xifres de l'acumulat del que portem d'any són millors que les dels mesos calents de l'estiu . Així, si al juliol a l'agost les reduccions eren del 22,4% dels furts i del 12,5% dels robatoris violents,les dades mostren quei els atracaments han disminuït en un 16,6% dels casos.També minven els robatoris amb violència (30,3%) i els robatoris amb violència a interior de vehicle (6,7%). Aquestes dades acompanyen el relat que l'Ajuntament ha apuntalat els darrers mesos, que exposa la, quan les xifres policials sí que anaven a l'alça. Una reducció dels fets delictius que, a més, destaca especialment si es barreja amb la situació de les altres tres grans ciutats de l'Estat , ja que a Madrid i Sevilla l'escenari actual és molt semblant a la prepandèmia i a València, notablement pitjor.Per contra, el delicte que segueix a l'alça, i que encaixa amb les preocupacions expressades pels responsables policials, és l'augment dels delictes vinculats al. Així, es fa constar. Un fet que reforça la petició que el govern d'Ada Colau va fer la setmana passada, quan va reclamar una unitat específica dels Mossos contra el narcotràfic per escapçar el fons de les xarxes de tràfic d'estupefaents.Malgrat aquesta actualització, no queda clar l'evolució dels delictes de tipus sexual, que era una altra de les dades que acumulava un creixement més grans del percentatge de denúncies, tot i representar pocs casos en relació al conjunt de la delinqüència. L'informe municipal no ho inclou.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor