El PSC, després de la reunió amb el Govern pels pressupostos: «No ha començat cap negociació»

La fiscalitat, futura protagonista

Dues reunions no han servit encara perquè el PSC consideri que ha començat a negociar amb el Govern deels pressupostos per l'any 2013. "Hem tornat a tenir la percepció que anem a. No ha començat cap negociació", ha assegurat la portaveu socialista,, en una atenció als mitjans després de reunir-se amb tècnics del Govern. Ha estat una segona trobada, amb un caràcter més tècnic que polític, en la qual l'executiu ha explicat com el pressupost s'adaptarà als canvis pel nou Govern en solitari, quina és la proposta d'increments i decrements de totes les conselleries, i els diners disponibles per incrementar el pressupost de l'any vinent.La voluntat del Govern era aprovar els pressupostos al consell executiu de finals de novembre o de començaments de desembre, però el PSC creu que és pràcticament impossible perquè encara no existeix un document amb lesper cada conselleria. En relació a la primera reunió, on es va abordar el marc pressupostari, Romero ha assegurat que han tingut "més detall en les xifres", però considera que "no és suficient", i esperen que el Govern els faci arribar la documentació que els van demanar a la primera trobada. A la trobada d'avui, hi eren presents per part del Govern el secretari general d'Economia, Josep Maria Vilarrúbia; la secretària general de Presidència, Núria Cuenca; i el director general de coordinació interdepartamental, Marc Ramentol.Amb qui estan més avançades les negociacions per part de l'executiu? Amb els comuns el Govern ja ha tingut dues reunions, i divendres a la tarda es durà a terme la tercera. Aquest mateix dijous, En Comú Podem ha enviat a l'executiuamb set eixos que reclamen incorporar als comptes, i que esperen començar a discutir demà mateix. Entre les propostes dels de Jéssica Albiach, hi consta un, modificar, tocar l'IRPF a les rendes més altres i apujar l'impost de patrimoni.Podria suposar aquesta qüestió un pols entre els dos possibles socis d'ERC? Per al PSC, cala l'hora d'abordar reformes fiscals, i més en un moment delicat per la crisi i la inflació. "Ens agradaria fer. Anar tocant peces no ens sembla adequat", ha sostingut la portaveu. Així mateix, ha carregat contra la proposta delsde pujar l'IRPF a les rendes més altes: "Molt de titular i poc impacte. Hi ha molts pocs ciutadans en una franja tan alta i tindria una recaptació molt baixa".Més enllà de la reunió amb el PSC i amb els comuns, el Govern es reunirà divendres al matí ambper dur a terme la segona reunió tècnica, tot i que els exsocis del Govern es veuen lluny de l'aprovació dels comptes després del trencament. Un dels punts de divergència és també en la matèria de fiscalitat, que està guanyant protagonisme en aquesta negociació. Des de Junts, l'objectiu seria revisar impostos i fins i totcom van aprovar les bases en el consell nacional celebrat a l'estiu. Aquesta qüestió xoca frontalment amb la voluntat dels republicans, que d'entrada, descarten rebaixes fiscals.El Govern vol presentar i aprovar els pressupostos del 2023 amb un acord tancat amb els grups per fer possible que tirin endavant al Parlament. "S'està treballant en això. En ser capaços d'aconseguir aquest acord, que creiem que és a prop", va dir dimarts la portaveu,, en la roda de premsa posterior al Consell Executiu. El dimecres, la consellera d'Economia, Natàlia Mas, va comparèixer al Parlament i va explicar que els comptes contemplaran un escut social, transformació verda, i la generació de "prosperitat compartida". Així mateix, no va tancar la porta a "reforçar" la fiscalitat.Segons ja va anunciar el conseller d'Economia, Jaume Giró, els pressupostos de la Generalitat d'enguany tindranmés de sostre de despesa financera. Fonts de les negociacions per als comptes asseguren que d'aquests, però, uns 2.000 milions d'euros es destinaran al, és a dir, a despeses ja compromeses en l'exercici passat, com pot ser la contractació de personal mèdic –ja en actiu- o el cost per l'avançament una setmana del curs escolar.

