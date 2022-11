El capità de França es nega a portar el braçalet LGTBIQ+ al Mundial

Polèmica pelen suport al col·lectiuque lluiran els capitans de diverses seleccions al Mundial de Qatar. Un dels combinats que ho havia de fer era, però el seu capitàs'ha negat a fer-ho. "Quan rebem estrangers a França volem que compleixin les nostres. Faré el mateix a Qatar, vull respectar-ho", ha assegurat Lloris per justificar la decisió.El porter delha volgut remarcar que això no vol dir que estigui d'acord amb les idees de, però ha reiterat que ha de "respectar-les". El president de la federació de futbol francesa ja havia manifestat les seves reticències a lluir el braçalet i participar en la campanya "".Aquesta iniciativa inclou que, a més del de França, els capitans d'llueixin aquest braçalet amb els colors identificatius del col·lectiu LGTBIQ+. On sí que ha participat Lloris i la resta de la selecció francesa és en una campanya de donatius a ONG en favor d'uns drets humans que tot fa pensar que s'han violat a Qatar, també durant la construcció d'infraestructures per a la cita mundialista.

