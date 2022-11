Joan Fuster d'ací a cent anys

Dues noves biografies

Els artistes plàstics d'Equipo Realidad van caracteritzar Fuster com un dimoni en una obra satírica.

Contra tot pronòstic la commemoració deha vençut fins ara totes les reticències inicials, que no n'eren poques. Reticències perquè l'assagista, a causa del seu vessant polític, continua sent, una bête noire tant per a l'espanyolisme com per alsdels diversos territoris de parla catalana, per dir-ho d'una manera fusteriana.Es temiade la seua figura , però ha pogut més l'entusiasme i la figura de Fuster i de la seua obra s'han acabat per imposar a gairebé totes les susceptibilitats, les manies polítiques. Una prova d'això és quehan declarat la commemoració de l'any i han col·laborat a través de. No és una nimietat venint d'on venim. També és veritat que per primera vegada en dècades ni el País Valencià ni les Balears són governats per les seuesL'assagista fou molt més, però, que uni no només polítiques. Cal tenir present que Fuster és un, un estudiós de la cultura i de la llengua, unexcel·lent, un, untal com han posat en relleu els articles, les desenes de ponents que han abordat –i encara ara– la seua figura en els centenars de conferències, desenes de simpòsiums acadèmics, de clubs de lectura o d’actes organitzats per institucions i entitats de la societat civil d'arreu dels Països Catalans.El comissari de l'efemèride del centenari, que s'escau el dimecres 23 de novembre, a Catalunya, l'escriptor i professor de la Facultat Blanquerna, comenta que "cap any de celebració d’un escriptor, llevat potser del de, mai no havia suscitat una tots els territoris de parla catalana on a més d'implicar-se totes les institucions més importants des de la Generalitat passant per la Fundació Pla, el PEN, l'Ateneu Barcelonès o la Xarxa de Biblioteques ho han fet també nombrosíssimes entitats culturals i civils, centre educatius o mitjans de comunicació".Sòria posa en relleu també la gran quantitat deque se n'han fet i que estan a punt d'eixir. Alguns segons el Comissari de molt rellevants com ara la segona edició dela Fuster De viva veu editat per Afers de l'editor Vicent Olmos en col·laboració amb l'Institut Alfons el Magnànim de la Diputació de València. Un volum que incorporagràcies al treball de recerca hemerogràfica d'Isidre Crespo. També l'aparició dels volums de l'obra completa IV i V editats per 62 els quals se n'ocupen de la producció en l'àmbit de la crítica literària i que inclouen, subratlla Sòria, l'importantíssim llibre de referènciaque va ser inicialment publicat per Curial, l'editorial de. O, encara, tots els volums reeditats per editorials com Bromera o Tres i Quatre que acaba de treure el volum 17 de la Correspondència a cura de Faust Ripoll de la Universitat d'Alacant, i que aplega les cartes entre Fuster i els valencianistes de la postguerra.ha estat, sense dubte, molt important. Les societats avancen gràcies als escriptors que es deixen llegir i Fuster n'és un d'aquests escriptors, únic.perquè l'autor encara interessa i es continua llegint, rellegint, estudiant i això no s'acabarà ací, en aquesta commemoració", assegura Sòria.El comissari adjunt dejunt amb Francesc Pérez Moragón i responsable també de L’Espai Fuster a Sueca,, coincideix de ple a ple amb Sòria i afegeix que "els actes que s'han celebrat han fetque, al capdavall, va ser també un dels interessos de Fuster que, a través de la seua obra, continua sent el lligam de tots".Tots dos comissaris valencians preparen unaque publicarà l'Institut Alfons el Magnànim i la qual s'afegirà a la que també està enllestint l'historiador,. A més, Pérez Moragón i Ortells junt amb Edelmir Galdón han comissariat l'exposició Joan Fuster en el seu temps organitzada pel Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana i l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) amb peces i documents custodiats a l'Espai Fuster. L'exposició s’inaugura la vesprada d'aquest 21 de novembre en el CCC Centre del Carme de València.atès que el Govern de les Illes no va proclamar l'Any Fuster fins a finals de gener. El comissarien la filòloga menorquinai l'escriptor, professor universitari i polític,mentre que la Direcció General de Política Lingüística ha estat l'encarregada de l’organització.Salord valora molt positivament lai, sobretot, la implicació –com en el cas català i valencià– dels nombrosos actors civils i culturals en la celebració. "Ens plantejàvem un doble objectiu:i conèixer millor la relació de Fuster amb les Illes que, en realitat, fou molt més del que inicialment pensàvem". Cal ressenyar que entitats com, l'Institut Menorquí d’Estudis, l'Institut d'Estudis Catalans, la Universitat de les Illes Balears (UIB) o nombrosos ajuntaments com el de Palma mateix han acudit a la crida.En la difusió de la relació entre Fuster i els mallorquins han estat d'una notable importància les diferents presentacions que s'han fet fins ara de Fuster i els mallorquins. El debat identitari a la Mallorca tardofranquista (Tres i quatre, 2022) de, guanyador de la cinquantena edició del premi d'assaig Joan Fuster dels Premis Octubre.Damià Pons ha volgut posar també en relleu la importància de la presència del filòlegdesterrat pel règim franquista de la seua relació amb Fuster durant aquest període. Durant la seua estada a l'illa, el filòleg valencià va col·laborar amben el seu Diccionari Català-Valencià-Balear, va ser decisiu en la nova generació de poetes mallorquins dels cinquanta i, alhora, va ser unper a l'assagista sobre tot allò que passava a Mallorca.Pons comenta a tall d'anècdota que gràcies a Sanchis Guarner el 1954 Fuster va visitar per primera vegada l'illa i per primera vegada, també, va pujar a un avió. "L'assagista va col·laborar amb Raixa, Moll, va publicar molt sobre escriptors balears i la celebració de l'Any només ha fet que evidenciar una", comenta Pons."Encara queden molts actes per celebrar des d'ara fins a finals de gener i encara s'han de publicar alguns", explica Salord que remet a la pàgina del Govern balear on s'han aplegat a més de la relació de totes les activitats i informació sobre Fuster, la producció d'articles relacionats amb els lligams de l'autor de Sueca amb les Balears que s'han escrit arran de la commemoració.Per al vice-president del PEN i editor Manolo Gil, l'Any ha estat decisiu a l'hora de visibilitzar Fuster tot i que "". Per a Gil, un dels principals problemes ha estat –i és– la internacionalització de l’obra de l'assagista. "La dimensió de Fuster s'ho val. Vaig participar en la presentació de la traducció al castellà de Sagitari per Maria Rosich en la 46ena Fira Internacional del Llibre de Buenos Aires i vaig poder comprovar l'interès que suscita encara l'autor".Gil que justament és a punt d'editar Assaig dispers, un aplec d’assajos sobre Europa i la cultura a càrrec de Josep Ballester, creu que cal incidir més en la difusió internacional canviant, però, el punt de vista: "Sovint eixim fora a parlar de Fuster, però només pensant en. Cal canviar la perspectiva, insistir en les traduccions, implicar les universitats i les editorials, fer que el coneguen fora com un autor amb una".Precisament l'1 de desembre es presentarà a la City University of New York la traducció dedels Judicis Finals ( Final Judgements ) que inclou Consells, proverbis i insolències amb un pròleg d'Adam Gopnik escriptor i assagista nord-americà molt conegut per les seues peces al setmanari The New Yorker. L’acte estarà presidit per la presidenta de l'AVL, Veronica Cantó, la directora general del llibre del Ministeri de Cultura María José Gálvez, l'escriptor Kirmen Uribe, la traductora i el prologuista mateix.Aquest llibre s’afegeix a l'altra única traducció de Fuster a l'anglès: Diccionari per a ociosos ( Dictionary for the Idle ), traduït el 1992 per diversos autors sota la coordinació de l'anglès Dominic Keown i reeditat el 2006 en col·laboració amb The Anglo-Catalan Society i la Càtedra Joan Fuster de la Universitat de València (UV), per l'editorial Five Live Publications. Val a dir que l'Espai Joan Fuster va traduir també a l'anglès ara fa dos anys la seua pàgina web.L'assoliment d’una projecció internacional com apunta Gil és complexa. El professor de Literatura Comparada de la Universitat de Barcelona (UB),, autor recentment del volum Joan Fuster. Figura d’assaig. Literatura, crítica, cultura (1948-1992) (Comanegra, 2021), coincideix plenament amb aquest plantejament. Martí ha estat el responsable de l'organització amb l'UB el passat mes de febrer delcelebrat a Vil·la Joana, les ponències del qual es poden llegir en Joan Fuster. Figura d’un segle (UB, 2022) També ha comissariatque es pot visitar a Palafrugell, a la Fundació Josep Pla, fins al gener de 2023 i ha estat el responsable del seminari sobre l'assagista celebrat a finals d'octubre passat a la Sorbona de París que va comptar amb conferències d'ell mateix, Annick Allaigre, Fabrice Corrons, Valèria Gaillard, Neus Penalba i Ester Pino.Amb tot, conscient de les dificultats de la internacionalització de Fuster, Martí Monterde se sent satisfet pels resultats de la commemoració només pel fet que, "". Ben mirat, l’única manera possiblement de que l'obra d'un autor prevalga.De la mateixa opinió és el sociòlegque ha fet de productor executiu del, L'empremta de Joan Fuster dirigit per Jordi Call i que es va preestrenar aquest passat dijous 17 a la Filmoteca Valenciana i que el 22 de novembre, la vigília del seu centenari, emetrà la valenciana À Punt.Mollà, un bon coneixedor i divulgador de l'obra de Fuster, autor entre d'altres de Joan Fuster. Converses inacabades (Tàndem, 1992), insisteix en la necessitat d'internacionalitzar l'obra de l’assagista:"Les traduccions com la de Newman o les que s'han fet al francès, a l'italià o al castellà recentment per Suso de Toro o Luis García Montero són fonamentals., vull dir de Fuster com un autor local, perquè al capdavall, un escriptor europeu que casualment va viure a Sueca".. No podem reduir-lo a un autor de campanar. Estava al cas del que passava al món a través de la lectura de nombroses publicacions estrangeres que cada dilluns li facilitava Vicent Ventura i el que va fer va ser bolcar en els seus escrits, vinculant-se al món de les idees del seu moment. Dit de manera irònica: era un home d'escoltar Cool Porter i no bandes de música", afegeix.amb tota mena d'actes. En febrer la de València a través de lava dedicar tres dies a l'assagista en què van participar, entre d'altres, la doctora Carme Gregori, Roger Friedllein de la Ruhr-Universität Bochum, Jordi Julià de la UB, Joan Ramon Resina de la Universitat de Stanford, la filòloga Teresa Muñoz Lloret,de la Universitat de Girona o Pere Rosselló de la UIB.Més recentment, entre el passat mes d'octubre i aquest novembre, el sociòlegha organitzat des de la Facultat de Ciències Socials de la UV lesen què han participat, entre molts d'altres, els sociòlegs Alicia Villar, Josepa Cucó, Vicent Pitarch, Rafael Castelló, Ernest Garcia, Toni Mollà i Francesc Hernández Dobón; l'assagista Gustau Muñoz; les escriptores Isabel Robles i Raquel Ricart; els cantants Xavi Sarrià, Vicent Torrent i Aina Koda; els historiadors Antoni Rico, Laura Peris, Josep Vicent Frechina; la periodista Rosa Solbes o l'economista i exconseller de la Generalitat Valenciana, Vicent Soler."Les jornades han estat molt útils per a destacarals Països Catalans. No oblidem que molts dels treballs que en aquest àmbit es van fer a demanda del mateix Fuster i que molts de nosaltres, sociòlegs, investigadors, periodistes ho som per l'estímul fusterià", comenta Xambó.El sociòleg creu que en termes generalstot i que creu que en l'aspecte de la internacionalització s'hagués pogut fer molt més, implicar actors de nivell internacional a través d'actuacions que només poden estar impulsades per qui té el poder. ". Fins i tot una projecció en Espanya. Per què no, posar una pica en Flandes, obrir un debat serè, racional, educat sobre elsParlem-ne amb ells sobre el Fuster del Contra Unamuno y los demás ", proposa Xambó.El 2012, en una entrevista que qui signa aquestes línies va fer a l'editori en què va mostrar unes galerades de la segona edició de Nosaltres els valencians, va comentar que, que això era un fet normal en totes les literatures. La resposta venia justament pelen un moment en què el PP valencià practicava l'anticatalanisme més furibund, en un context també de canvis culturals.Tot sembla indicar quetot i que encara és una incògnita si això repercutirà en un augment dels seus lectors, sobretot. Com és una incògnita també si serem capaços políticament i socialment de mantenir aquest interès. O, sobretot, d'internacionalitzar la seua figura. I, encara, si serem capaços com a nació –digueu-li si voleu mercat– ded'una enorme rellevància com ho és el poetaque d'ací a dos anys tindrà el seu centenari.La clau de volta de la nostra supervivència cultural i lingüística passa sens dubte no tan sols peri contra les quals Fuster va rebel·lar-se sinó ser capaços també d'explicar-nos fora, d'explicar els nostres autors més universals com fan altres nacions europees amb llengües minoritàries.I una darrera qüestió:Ningú no ho sap, òbviament. De moment, només podem fer que especulacions gratuïtes, del tot ocioses o millor optar peli fer bo, una vegada més, un dels seus esmolats, agudíssims aforismes:

