«No podem esperar més»: la revolta empresarial pel corredor mediterrani

Miquel Roca: Europa comença a Algecires"

Raquel Sánchez: "Fem corredor"

. Com pot ser que les nostres segona i tercera ciutat no estiguin interconnectades?". El president de l'empresariat valencià,, ha expressat el sentiment existent en els sectors econòmics valencians davant la lentitud amb què avança el corredor mediterrani. Ho ha fet davant de més deaplegats aquest dijous al Centre de Convencions Internacionals de Barcelona (CCIB) per reclamar un impuls definitiu a la infraestructura. La iniciativa s'inscriu en la campanya Vull Corredor . El president de la Generalitat,, hi ha assistit, junt als presidents del País Valencià,, i de Múrcia,Fa quatre anys, el presidentno va assistir a un acte similar perquè hi parlava el ministre -en aquell moment,- i ell no. Avui ha estat diferent. Aragonès sí que hi ha anat, tot i que no hi ha intervingut. La darrera d'intervenir ha estat la ministra, però en format entrevista per donar explicacions sobre l'obra feta. Val a dir que en l'acte del 2018, Ábalos va assegurar que el corredor seria una realitat el 2021... Avui, la ministraha afirmat que hoL'acte ha permès visualitzar una unió del front empresarial català i valencià en defensa d'aquest projecte. Fa uns dies, era l'associació Ferrmed la que aixecava la veu pels continus endarreriments de l'obra. Avui, ha estat l'Associació Valenciana d'Empresaris (AV) la que ha tingut la iniciativa de la trobada i ha estat el seu president, Vicente Boluda, qui ha parlat en primer lloc, en el que ha estat el sisè acte massiu del moviment Vull Corredor.Durant l'acte, que ha volgut ser una demostració de forces davant les administracions, s'han llançat tots els missatges que es volien falcar., president del despatx RocaJunyent, i, directora de la Barcelona School of Economics, han fet d'introductors a l'acte, intercanviant opinions sobre la perspectiva europea del projecte. Ha estat Roca qui ha reclamat a la UE "que no s'equivoqui: Europa no comença als Pirineus, comença a Algesires". "Es parla molt de la ruta de la seda -ha dit-. Comencem pel corredor".Després, les empresàries Mar Alarcón, vicepresidenta de Foment, i Àngela Pérez han intervingut per defensar el corredor des del món de les noves tecnologies. També el president de Foment,, s'ha referit al fet que el corredor afecta quatre comunitats autònomes, eli el 50% de les exportacions. Com tots els dirigents patronals de València, Múrcia i Catalunya que han intervingut io enviat missatges, ha exigit passar "de les declaracions als fets".L'acte ha vist una nodrida representació del poder empresarial. Hi erenpresident de la CEOE; el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre; la vicepresidenta de Foment i candidata a la CEOE(Mercadona);(Port de Barcelona);(Cercle d'Economia), el c(CaixaBank) i(Banc Sabadell), entre d'altres.La ministra Raquel Sánchez ha intervingut per defensar la posició del govern espanyol. Ha refermat el compromís que el corredor mediterrani serà una realitat el 2026 "des d'Almeria a la frontera francesa". Ha dit que des del 2018, quan va prendre possessió l'actual executiu, s'ha passat. Sánchez ha explicat les properes execucions: dins d'aquesta legislatura serà una realitat, ha dit, l'AVE a Múrcia. A inicis del 2023 ho serà el tram València-Alacant i l'accés al port de Sagunt.La ministra ha afirmat que en aquests moments 700 quilòmetres estan en obres. Ha explicat que en el seu temps al ministeri ha mobilitzatper al corredor, amb 300 actuacions fetes. Sobre les, Sánchez ha dit que ha entrat en la interconnexió energètica i que entrarà també en la ferroviària, assegurant que hi ha bona interlocució amb el govern francès. L'auditori l'ha escoltat amb atenció, però amb un punt de cautela.

