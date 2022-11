Saps que tens 13 espais naturals a Barcelona per gaudir de la natura?

Formen part de la Xarxa de Parcs Naturals els següents espais:

El Parc del Castell de Montesquiu

L’Espai Natural de Les Guilleries-Savassona

El Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny

El Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac

El Parc del Montnegre i el Corredor

El Parc de la Serralada Litoral

El Parc de la Serralada de Marina

El Parc Natural de la Serra de Collserola

El Parc Agrari del Baix Llobregat

El Parc del Garraf

El Parc d’Olèrdola

El Parc del Foix

I, properament, Sant Miquel del Fai - Espai Natural dels Cingles de Bertí

Vista de l’Espai Natural de Les Guilleries-Savassona. Foto: Shutterstock

La Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona està formada perpaisatgístic, ecològic i cultural que abasten més dedins la província de Barcelona. La gestió de la Xarxa garanteix l’equilibri territorial i ambiental als 100 municipis del seu àmbit geogràfic, que representen el 22% del territori i el 70% de la població de Catalunya.Seguint elsde les Nacions Unides (ODS), la Diputació de Barcelona planifica i gestiona els espais naturals i agraris mitjançant plans especials, elaborats amb la participació de tots els agents implicats; protegeix els valors naturals, agrícoles, forestals, culturals i paisatgístics apostant per un equilibri entre la preservació dels parcs i el desenvolupament econòmic de la població; i fomenta l’ús públic del patrimoni cultural i natural i l’educació ambiental.La Xarxa de Parcs Naturals, a més, posa a l’centres d’informació i documentació; itineraris senyalitzats i rutes guiades; museus i exposicions temporals; equipaments pedagògics i culturals; albergs i allotjaments rurals; àrees d’esplai i d’acampada; publicacions i audiovisuals; a banda de cursos, tallers i estades ambientals. Tot plegat per gaudir, conèixer i respectar el medi natural.A més, s’ha habilitat unper poder accedir al Parc Natural del Montseny i al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, que et permet arribar-hi amb transport públic integrat, els dissabtes, els diumenges i els festius de tot l’any (excepte Nadal i Cap d’Any).La Diputació de Barcelona aposta pel territori i per la conservació del patrimoni i dels espais naturals de la província. És per això que l’any 2017 va comprari la finca deque l’envolta per valor d’1,3 milions d’euros, i ha invertit 2,6 milions més per a la recuperació i posada al dia de les instal·lacions. La finca s’emmarca dins l’. La finalitat és garantir la preservació d’aquest espai tan emblemàtic i que la ciutadania en pugui gaudir. L’obertura de les instal·lacions està supeditada a la finalització de les obres.Si vols més informació, entra al web parcs.diba.cat de la Diputació de Barcelona o descarrega’t les appsI recorda,