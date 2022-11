Dirigents d'ERC, la CUP i els comuns se sumen a un manifest en contra del Hard Rock

Nou moviment per intentar aturar el projecte del, en el marc de la lluita capitanejada per la plataformaque aquest dijous en roda de premsa ha presentat un manifest per exigir ladel macroprojecte. L'escrit, ja compta d'entrada amb el suport de diversos representants polítics, socials, culturals i acadèmics. En concret, signen el manifest els diputats d'ERC; diputats i exdirigents de la CUP com, Eulàlia Reguant, Carles Riera i Laia Estrada; i també la presidenta d'En Comú Podem al Parlament,El manifest, més enllà de la retirada immediata del projecte i de qualsevol altre derivat "amb les mateixes característiques", aposta també per la construcció d'una alternativa "al model turístic de la Costa Daurada", i demana destinar diners públics perde les comarques del Camp, un model que estigui basat en eli la vida del veïnat. Per últim, el manifest també demana que es deixi d'utilitzar el planejament urbanístic "per a beneficiar a les grans fortunes".Més enllà dels polítics signants, s'han sumat a aquest text que ara espera tenir nous suports, agents socials i culturals com els integrants d'Els Pets Lluís Gavaldà i Joan Reig, la cantant occitana Alidé Sans, i acadèmics com Sergi Saladié, Jose Mansilla i Antonio Russo. Se sumen també l'exdirigent d'ERC i exvicepresident del Govern Josep-Lluís Carod-Rovira, i també l'exdiputat i recentment anomenat president de l'Energètica Pública del Govern,. Altres noms són el de l'exdiputat de Catalunya Sí Que Es Pot i exdirigent de Podem,Aquest manifest arriba pocs dies després que s'hagi conegut que l'Incasòl de laper elaborar i revisar diferents estudis i informes per modificar el pla director urbanístic de Vila-seca i Salou. Així ho va avançar el dilluns La Directa. Una despesa econòmica que contradiu les paraules del president de la Generalitat, Pere Aragonès, que ha insistit en diverses ocasions que no s'invertiria cap diner públic al Hard Rock.Això no és el que demana la plataforma en contra del macroprojecte d'oci i turisme, que plana des de fa més de deu anys sobre el camp de Tarragona. Aturem Hard Rock reivindica que aquesti, i que la seva implantació "només portarà més desigualtats econòmiques, laborals i socials", a banda de provocar "un greu impacte ambiental".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor