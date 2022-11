Pantalles gegants i graderies a la platja: així serà la Copa Amèrica de Vela de Barcelona

La 37a edició de laarrencarà ael 22 d'agost del 2024 amb les regates prèvies i la competició es podrà veure des de la platja, ja que se celebrarà a 200 metres. A més, es posaran pantalles gegants al Moll de la Fusta. Així ho ha explicat aquest dimecres el director general d'ACE Barcelona,, en un acte de presentació fet al Museu Marítim. Dalton ha assegurat també que la voluntat dels equips és instal·lar les seves bases als espais facilitats pel Port de Barcelona abans de l'estiu del 2023. Segons ha anunciat el president del Port,els espais estaran disponibles ja a partir del pròxim mes d'abril perquè els cinc equips comencin a construir-hi les bases.En l'acte hi han participat també el conseller d'Empresa i Treball del Govern de la Generalitat,; l'alcaldessa Ada Colau; el primer tinent d'alcaldiai la delegada del govern espanyol a Catalunya,. Les diferents autoritats han coincidit a destacar la importància que Barcelona sigui l'amfitriona d'aquest esdeveniment esportiu internacional i han confiat en el llegat que deixarà a la ciutat.Segons ha explicat Dalton, la 37a edició arrencarà elamb l'acte d'inauguració. Les regates prèvies es faran entre el 23 i el 26 d'agost. Després hi haurà les Challenger Series -del 31 d'agost al 6 d'octubre- i les finals (AC Match) -del 12 al 27 d'octubre-. Entremig, el 7 d'octubre començaran les sèries femenines i junior. En aquest sentit, ha remarcat la importància de la durada del programa, ja quei difícilment venen només un o dos dies.D'altra banda, el calendari fixat, ha indicat, permet espaiar als amants de l'esport aquest esdeveniment dels, que acabaran el 12 d'agost. Així, entre els JJOO i la Copa Amèrica de Vela 2024 passaran gairebé dues setmanes.Durant la presentació d'aquest dimecres al Museu Marítim també s'ha revelat quin seràescollida per a l'esdeveniment. Es tracta d'un disseny fet per un estudi amb seu a Barcelona, Pràctica Design, basat en l'Auld Mug, el trofeu que es lliura en aquesta competició esportiva i que és una copa antiga. Així, el logotip és el trofeu i una "B" majúscula al costat.Dalton ha destacat durant la presentació que una característica molt bona de Barcelona és que la cursa es podrà fer molt a prop de la platja,, ja que les característiques dels vents permeten apropar la competició. Això, ha especificat, vol dir "que es podrà veure gratis".De fet, l'organització té previst situar les, mentre que el village s'estendrà al llarg del passeig del port, davant la Ronda Litoral. A més, també s'instal·laran, ja que també volen que la Copa Amèrica s'associï a tecnologia i innovació.Un dels espais que es transformaran serà l'IMAX, que es convertirà en l''America's cup experience', un centre d'experiència visual de la Copa Amèrica perD'altra banda, el Port Olímpic és on es farà la Copa Amèrica dels joves i les dones i també acollirà el Projecte Hidrogen.D'altra banda, hi ha-un per cadascun dels cinc equips més un d'addicional- perquè els equips instal·lin les seves bases. Damià Calvet ha anunciat que el Port ha aconseguit avançar nou mesos el lliurament dels espais i ha treballat per adequar-los. Així, ha afirmat, a partir de l'abrili podran quedar-se a la ciutat ja fins a la competició si així ho desitgen. Segons Calvet, hi ha unes 150 persones per equip i a això se li ha de sumar que vinguin també amb les seves famílies.El Port ja va establir durant l'estiu quins serien els espais i les bases, que s'anomenen WTC, IMAX, Cinesa, Ponent Nord, Marina Barcelona 92 i Moll de Llevant. Les tres primeres es troben enmentre que les tres restants es troben dins de superfícies concessionades, motiu pel qual s'ha negociat la cessió temporal per part de les empreses.L'alcaldessa de Barcelona,ha assegurat que "Barcelona ha triat la Copa Amèrica de Vela i la Copa Amèrica de Vela ha triat Barcelona". L'alcaldessa ha destacat la capacitat per triar projectes com aquest, que són "coherents" amb el model de ciutat que el govern municipal vol impulsar. Colau també ha dit que el projecte s'ha de fer "amb les màximes complicitats" deperò també "amb lideratge públic". Aquest lideratge públic, ha dit, ha de servir per garantir que es posaran els interessos dels barcelonins "per damunt de tot". "El món tornarà a veure una ciutat que estima l'esport, el mar Mediterrani i és referent internacional d'uns valors de ciutat democràtica i oberta al món", ha assenyalat.Al seu torn, el conseller d'Empresa i Treball del Govern de la Generalitat, Roger Torrent, ha declarat que la competició és "una finestra d'oportunitats", ja que comportarà la generació deTambé ha apuntat en positiu que pot ajudar a "diversificar" l'oferta turística i situar Barcelona en el mapa de referents del turisme nàutic. A més, ha dit, pot ser un "revulsiu" pel que fa a la recerca, la innovació i l'àmbit de la indústria vinculada al mar. "des del punt de vista cultural, social, econòmic i mediambiental", ha conclòs.Calvet ha augurat que l'any 2024 Barcelona serà "el centre mundial de l'economia blava i esportiva" però també ha confiat que "molt abans" el teixit social i econòmic del país ja notarà els beneficis d'acollir la Copa Amèrica de Vela. A més, ha dit que arran del projectei que ara s'avançaran. Aquestes actuacions sumen una inversió de 55 milions d'euros i ajudaran a configurar un Port Vell amb "més espais oberts". Ha citat com a exemples d'aquestes actuacions la construcció de la nova llotja, la demolició de Cinesa o la reurbanització del Moll de Drassanes.Per la seva banda, Dalton Grant s'ha mostrat molt content amb el fet que sigui Barcelona l'amfitriona el 2024 i ha admès que espera que un dels valors "intangibles" siguicom la que es va generar arran de Barcelona'92. A part, ha dit que acollir la Copa Amèrica també voldrà dir que la ciutat s'acceleri, "i això és bo econòmicament".

