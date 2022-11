Presentada la primera querella criminal per tortures a Via Laietana

Finalment, la justícia truca a la porta de la, l'entitat d'advocats en defensa dels drets humans Iridia i un seguit d'entitats memorialistes han anunciat la presentació de les primeres querelles criminals per tortures a la comissaria de Via Laietana. Es produeix just després de l'aprovació de la nova llei de Memòria Democràtica . L'advocada Laura Medina ha explicat que s'ha interposat la primera querella criminal per tortures contra sis membres dels cossos policials del franquisme, amb el comissarial davant,Medina ha detallat el cas de, present a l'acte, que va estar 20 dies detingut a la comissaria, on va patir tot tipus d'físiques i psíquiques. La querella inclou un informe pericial. L'advocada ha qualificat els fets dei ha afirmat que l'estat espanyol té el deure d'investigar-los, identificar els seus responsables i reparar a les víctimes.Carlos Vallejo ha explicat que ha presentat la querella per unper a les noves generacions i ha definit la prefectura com "l'espai de dolor" més rellevant de la dictadura. Ha explicat el difícil que resulta per tota persona que ha estat torturada el fet d'explicar-lo, però ell ha decidit donar el pas com un deure de responsabilitat.L'anunci s'ha fet en el transcurs d'un acte sobre laque s'ha fet a la. Ho han fet en vigílies del 47 aniversari de la mort del dictador, el proper diumenge. Hi han intervingut, de l'Ateneu Memòria Popular; el president d'Òmnium,; l'advocada, d'Iridia; Carlos Vallejo i, de la Comissió de la Dignitat.Xavier Antich ha assegurat que "continuenels judicis dels responsables dels crims del franquisme". El president d'Òmnium ha recordat alguns fets feridors: més de 100.000 persones romanen desaparegudes, els espais que van ser de tortura i repressió "continuen sent". Antich ha subratllat que la seu de la prefectura continua sent una dependència policial. "Via Laietana 43 continua exemplificant el cor de l'horror", ha assenyalat.Una munió d'entitats, amb Òmnium Cultural, la, l’i altres camps, l'Associació Catalana d'Expresos Polítics del Franquisme, l'European Observatory on Memories (EUROM), la, la, la Comissió de la Memòria Històrica del Col·legi d'Advocacia i Irídia, entre d'altres, han convocat l'acte, que celebraran el 20 de novembre a les 12 del migdia, davant de la Prefectura de Policia de Barcelona.L'objectiu dels convocants no és altre que reclamar lacom a espai de memòria, d'arxius documentals i centre d'interpretació de la impunitat i la tortura, especialment durant el franquisme. Durant l'acte s'ha anunciat la presentació de més querelles.

