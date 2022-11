Junts avisa que la reforma del codi penal és «poc rellevant» per l'extradició de Puigdemont

El portaveu d'Unidas Podemos desmeteix la versió dels líders del @PSOE que asseguren que la derogació de la sedició i els canvis al delicte de desordres públics estan pensats per aconseguir l'extradició de Puigdemont (@KRLS).



🔗https://t.co/ZdeusvpvLw pic.twitter.com/MeXYcSPFB1 — Aquí Catalunya (@AquiCatalunya) November 16, 2022

Elporta dies esforçant-se per vincular la reforma del codi penal a un escenari més factible per obtenir l'-perseguida durant anys- de l'expresident Carles Puigdemont . Tanmateix, des de-malgrat avalar aquesta visió i denunciar que la iniciativa té a veure amb l'obtenció del retorn forçat del seu líder moral a l'Estat- consideren que és "poc rellevant". Per què? Segons, eurodiputat al costat de Puigdemont, ha assenyalat en una entrevista al programa Els Matins de TV3 que l'important és si els "fets" de la tardor del 2017 -la interpretació que en fa la justícia espanyola- encaixen en el codi penal del país del qual es demana l'extradició.Fins ara, tantcom Itàlia han rebutjat el retorn forçat de l'expresident de la Generalitat, sobre qui també pesa l'acusació de malversació, la següent carpeta -després de la derogació de la sedició- que s'està negociant en el marc de la taula de diàleg. "Aquest codis penals [estrangers] no han canviat, els fets tampoc", ha ressaltat Comín, que ha lamentat que la reforma impulsada pel PSOE i per Unides Podem -i avalada per ERC, sense el beneplàcit de bona part de l'independentisme- estigui pensada "ad personam" pensant en la figura de Puigdemont i en el seu ingrés a presó.Per la seva banda, el president del grup parlamentari d'al Congrés dels Diputats,, ha desmentit el PSOE i ha remarcat que la intenció de la reforma no és extradir l'expresident. "És un relat que em sembla interessat per tranquil·litzar la seva gent. Ho puc entendre, però no es correspon amb el que és", ha reflexionat Asens. L'extradició de Puigdemont, ha dit, no es va descartar pel tipus penal, sinó pels "fets", segons ha remarcat al programa Aquí Catalunya de la Ser Catalunya.

