Donald Trump hi torna: serà candidat a presidir els Estats Units el 2024

🚨TRUMP: "In order to make America great and glorious again, I am tonight announcing my candidacy for PRESIDENT OF THE UNITED STATES." pic.twitter.com/xGTxFHE3Yr — MAGA War Room (@MAGAIncWarRoom) November 16, 2022

Derrotat a les urnes

ho tornarà a intentar. El magnat i expresident dels Estats Units. Com si fos el juny de 2015, Trump, en un míting a la seva residència a Mar-a-Lago, ha tornat a abanderar el discurs de "fer Amèrica gran una altra vegada" , però aquesta vegada li han afegit un nou adjectiu. "Farem que Amèrica recuperi la seva glòria" és el nou eslògan d'un Trump que, decidit a no reconèixer encara els resultats dels comicis de 2020 que van donar la victòria a Biden, ha tornat a presentar-se.Molts dels candidats republicans a les eleccions de mig mandat, les midterm , també defensaven aquestSobre aquests fonaments ha construït Trump el seu pronunciament: ha assegurat que aquell resultat "no va ser el final" sinó només el començament "del seu combat per rescatar el somni americà"."Fa dos anys, quan vaig deixar la Casa Blanca, els Estats Units estava preparat per a la meva etapa d'or", ha afirmat Trump, que no ha perdut l'ocasió d'assenyalar les suposades grans gestes del seu mandat. De 76 anys, el magnat va voler recordar "les mesures dutes a terme durant la pandèmia" per la seva administració.-com si no hagués passat pel govern estatunidenc-, Trump ha volgut deixar clar des de Florida que "no és la seva campanya", sinó "la campanya de la (seva) gent", "l'única prou forta per a derrotar la corrupció massiva a la qual s'enfronta el país".Trump feia setmanes que insinuava els seus plans per presentar la seva candidatura a les primàries republicanes i havia confirmat els seus plans de fer "un gran anunci" aquest mateix dimarts. El magnat haurà d'enfrontar-se amb gairebé tota probabilitat, qui ha recaptat el suport de part del Partit Republicà després dels seus bons resultats en les eleccions de mig mandat celebrades la setmana passada.El magnat es va implicar de ple en la campanya per a les eleccions passades, quan els EUA han renovat tota la Cambra de Representants, un terç del Senat i 36 governadors. La majoria dels sondejos preveien un clar triomf republicà. Els candidats propugnats per Trump van guanyar la major part de les primàries republicanes, bandejant opcions més moderades. I han estat precisament els candidats trumpians els qui, majoritàriament, han estatEls demòcrates mantenen la majoria al Senat i l'única incògnita és si serà per un justíssim 50/50 (amb vot de qualitat de la vicepresidenta) o 51/49, en cas que els demòcrates s'imposin en la segona volta a Geòrgia el 6 de desembre. A la Cambra, on s'esperava una majoria republicana d'entre 20 i 40 escons, els republicans es quedaran amb una majoria de 2 o 3 diputats d'entre 435. I figures emblemàtiques del trumpisme, com, han perdut a un estat com Arizona, on governaran els demòcrates, o a Pennsilvània.Trump inicia avui una cursa per tornar, però ho fa en les pitjors condicions. És del tot inhabitual un anunci tan aviat i es veu clar que no vol donar temps als seus potencials contrincants, com el governador de Florida,. A més, se li acumulen les, especialment l'escàndol per apropiar-se de documents secrets del govern. Ara, els republicans saben que és cavall perdedor, que el seu discurs incendiari espanta els electors. El seu anunci d'avui pot ser per ell el darrer crit.

