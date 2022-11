Sánchez refreda la revisió de la llei del «només sí és sí» després d'algunes rebaixes de condemna

La ministra d'Hisenda,, va obrir aquest dimarts la porta a revisar la llei de llibertat sexual, la coneguda com a llei del només sí és sí, després que hi hagi hagut algunes rebaixes de condemnes emparades en el nou text legal. Només unes hores més tard, però, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha refredat des de Bali (Indonèsia), on s'hi reuneix el G-20, aquesta possibilitat.Sánchez ha recordat que la voluntat de la Moncloa i del Congrés va ser reforçar la seguretat de les dones, i per aquest motiu es va identificar "qualsevol tipus de delicte sexual amb una agressió sexual perquè hi hagi penes més agreujades". Ara, segons Sánchez, "correspon als tribunals i a la Fiscaliaaquesta doctrina" i cal esperar que ho facin per "extreure conclusions"."La finalitat de la llei ha estat la deles dones", ha insistit, identificant qualsevol tipus de delicte sexual amb una agressió, cosa que fins ara "no passava". "Hem de deixar treballar els tribunals i sobretot els que unifiquen la doctrina i creen", i "confio en els tribunals i estic convençut que tenen aquesta sensibilitat" ha dit."Cal estudiar les sentències amb deteniment i el text legal, perquè no era l'objectiu de la llei que es poguessin rebaixar les penes amb motiu d'abús a menors, tot el contrari", va afirmar ahir MonteroPrecisament, el Ministeri d'Igualtat va criticar ahir l'Audiència de Madrid per haver rebaixat de 8 a 6 anys la pena de presó d'un condemnat per abusos sexuals a una nena de 13 anys, filla de la seva parella.La ministra va fer aquestes declaracions després que els tribunals espanyols ja hagin revisat almenys tres sentències després de l'aprovació de la llei del només sí és sí -impulsada per la ministra d'Igualtat,- i han rebaixat les penes de presó a tres condemnats per abusos sexuals a menors perquè considera que la reforma del Codi Penal resulta "més favorable a l'investigat".

