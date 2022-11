Un món que s'acaba

Fitxa tècnica



Direcció: Carla Simón

Guió: Carla Simón , Arnau Vilaró

Productora: Avalon, Elastica Films, Vilaüt Films i Kino Produzioni

Estrena: abril 2022

Durada: 120 minuts

Gènere: drama

Versió: original en català

Intèrprets: Jordi Pujol Dolcet, Anna Otín, Xenia Roset, Albert Bosch, Ainet Jounou, Josep Abad, Montse Oró, Carles Cabós, Berta Pipó

«Alcarràs» opta a guanyar un Oscar. Foto: Cicle Gaudí

Capha arribat mai a la gala delsque se celebra a Los Angeles.de Carla Simón, després de l'èxit de crítica i públic, podria ser la primera a aconseguir-ho. Mentre continua el seu camí d'èxit, elofereix la possibilitat de tornar-la a veure en pantalla gran a un centenar de localitats del país.L'èxit de crítica del film detambé s'ha traduït en una injecció d'autoestima i de públic a les sales. Ja ha superat els 2,5 milions de recaptació i els 400.000 espectadors. A l'Os d'Or del Festival de Berlín se li suma la preselecció per als Premis Oscar . És la segona vegada que Carla Simón es cola en el primer tall de l'Acadèmia de Hollywood, després de fer-ho amb. En aquella ocasió, però, no va assolir ser una de les nominades. Alcarràs ja s'ha assegurat, a més, ser una de les finalistes delsi tot apunta que arrasarà als Gaudí i als Goya.Alcarràs, que es va estrenar l'abril del 2022, ara es torna a projectar en sales i equipaments de més d'undel país, a preu reduït - podeu consultar dia i hora i horaris aquí -.Alcarràs retrata l’últim estiu d’una família dedicada a la recollida delen aquesta població del. No hi haurà una altra collita, ja que el propietari de les terres que van conrear durant dècades, per contracte verbal, les dedicarà ara a un altre negoci més lucratiu: les plaques d’energia solar.Com en el seu primer llargmetratge, la història parteix d'una, la mort del seu avi. La cineasta gravita sobre les relacions familiars, a les que incorpora el xoc entre diverses generacions que viuen juntes. El film s'imprimeix de reivindicacions socials, com el manteniment de l'agricultura enfront del model per explotar les energies renovables en un entorn rural en crisi.Criada a ladesprés de la pèrdua dels seus pares -on es va rodar, precisament, Estiu 1993-, Simón reclama per activa i per passiva la creació cinematogràfica en llengua catalana. Des de l'inici de la seva carrera ha situat lacom un ingredient fonamental de les seves creacions, i després de la victòria a la Berlinale amb Alcarràs, encara ha volgut reivindicar-la més. "Ser catalana és utilitzar la meva llengua", va dir, convençuda, el 2018."Espero que gràcies a aquesta pel·lícula la gent descobreixi el català", relatava sobre el seu compromís amb la llengua. En declaracions posteriors a la victòria a Berlín, hi insistia: "Tenia claríssim que s’havia de fer en català i amb el dialecte de Lleida, que és preciós".

