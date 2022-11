El Suprem ordena repetir el judici contra la mesa del Parlament de l'1-O

Perquè no abans ?

Per Carritx el 15 de novembre de 2022 a les 15:43 1 2

I no ara un cop fet el judici. Si es detecten jutges poc o gens imparcials és abans de celebrar el jucici l'hora de canviar aquests jutges per no d'haver de repetir el judici, amb tot l'enrrenou que això comporta de despeses econòmiques i d'hores de treball perdudes. La justícia ñola , es miri per on es miri fa aigues per tots costats