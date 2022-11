El món arriba als 8.000 milions d'habitants amb el repte de «centrar-se en la gent»

La població mundial ha arribat aquest dimarts als, una xifra que el secretari general de l'ONU,, qualifica com una "fita històrica per al desenvolupament de la humanitat" tot i que el ritme de creixement anual és el més lent des dels anys 50 i que les desigualtats "continuen augmentant".L'informe de Perspectives de la Població Mundial de l'ONU situaper davant de la Xina i indica que la població podria arribar als 8.500 milions d'habitants el 2030, una xifra que podria pujar als 9.700 milions el 2050 i als 10.400 milions el 2080."Aquest any. Aquesta és una ocasió per celebrar la diversitat i reconèixer la nostra humanitat comuna mentre ens meravellem amb els avenços en matèria de salut, que han reduït dràsticament les taxes de mortalitat materna i infantil", ha asseverat Guterres. Tot i això, ha expressat que es tracta d'un recordatori dei de la necessitat de reflexionar sobre "els compromisos que no s'han complert".En aquest sentit, el secretari general de l'ONU ha recordat la importància de fer front a crisis com la del coronavirus, la climàtica o els conflictes armats:"Encara vivim en un món amb desigualtat de gènere, on es vulneren els drets de les dones i se'ls neguen serveis bàsics.i parts continuen sent la principal causa de mort de dones d'edats compreses entre els 15 i els 19 anys", ha lamentat.Per això, ha defensat que si bé la xifra és una "fita numèrica",i ha recalcat que les polítiques destinades a reduir la natalitat "no tindran un gran impacte en el creixement poblacional a nivell mundial". A més, ha instat a "reduir "" atès que "ens adrecem a un món ple de tensions i desconfiança, de crisis i conflictes"."Els fets parlen per si mateixos. Una sèrie de multimilionaris controla tanta riquesa com la meitat més pobra del món.i els habitants dels països més rics tenen una esperança de vida de fins a 30 anys més gran que els pobres", ha alertat.

